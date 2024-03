Pericolo valanghe. Bonificata vasta area a Bormio 3000

(mi-lorenteggio.com) VALDISOTTO (SO), 12 marzo 2024 – I tecnici del Soccorso alpino, VII Delegazione Valtellina – Valchiavenna, sono intervenuti ieri per bonificare un’area molto vasta, interessata da diversi distacchi, nella zona di Bormio 3000. Sul fondo del vallone erano presenti accumuli di neve alti diversi metri. Oltre a dieci soccorritori del Cnsas – Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico erano presenti anche i militari del Sagf – Soccorso alpino Guardia di finanza e l’elisoccorso di Sondrio di Areu – Agenzia regionale emergenza urgenza. Alla bonifica, che consiste nell’esame approfondito con dispositivi artva (apparecchio ricerca travolti in valanga) e sonde, hanno partecipato anche tre unità cinofile, composte dai rispettivi conduttori e dai cani addestrati per questo tipo di operazioni. I rilievi hanno dato esito negativo.

“È molto importante prestare la massima attenzione alla situazione neve e valanghe: consultate i bollettini ufficiali (per esempio, Arpa Lombardia, Aineva). Per qualsiasi tipo di escursione, raccomandiamo la massima responsabilità nella scelta degli itinerari e, in tutti i casi in cui è previsto, l’obbligo tassativo di artva, pala e sonda” raccomanda il Soccorso Alpino lombardo.

V. A.