Usmate Velate. Nuova rampa dello skatepark: al via i lavori di riqualificazione

Prevista la completa sostituzione della struttura con una più moderna e fruibile

(mi-lorenteggio.com) Usmate Velate, 14 marzo 2024. Hanno preso il via nelle scorse ore i lavori per il completo restyling della rampa dello skatepark: come approvato nel luglio 2023 dal Consiglio Comunale, l’intervento prevede un completo ammodernamento della struttura che già nel 2006 era stata ripannellata. Trascorsi quasi vent’anni, l’impianto oggi necessita di essere rinnovato con materiali e tecniche più moderne per poter poi riconsegnare la struttura agli skater.

“L’opera potrà così essere nuovamente di richiamo per adolescenti e giovani che qui potranno ritrovarsi, praticando sport e divertendosi in sicurezza” afferma il Sindaco Lisa Mandelli.

“La volontà dell’Amministrazione Comunale è di restituire alla cittadinanza un’area che un tempo attirava utenti sia residenti, sia provenienti dai comuni limitrofi e non; purtroppo, negli ultimi anni la struttura era stata progressivamente abbandonata dall’associazione che l’aveva in gestione, ed entrambe le rampe presenti all’interno erano irrimediabilmente usurate e danneggiate – dichiara Lucia Traversi, consigliere con delega allo Sport – Da qui la scelta di operare il totale restyling dell’area: il progetto prevede in questo caso lo smaltimento delle due rampe, ormai inutilizzabili, e la messa in posa di un nuovo skate park con strutture e rampe accessibili per i principianti e divertenti per i più esperti”.

Non è questa l’unica novità che interesserà il Centro sportivo comunale: nelle prossime settimane prenderanno il via i lavori per la realizzazione di un campo da Beach Volley, progetto che si era classificato al secondo posto nell’edizione 2022 del Bilancio partecipato e che verrà realizzato con risorse comunali. In sostituzione dello spazio oggi presente, è prevista la posa di un campo sabbioso e delle relative strutture a delimitazione linea a marcatura del campo, oltre a tutto il necessario per poter giocare (ed assistere) alle partite.

“Entrambi i progetti testimoniano e confermano la volontà di questa Amministrazione di garantire a tutti i cittadini la possibilità di praticare sport sul territorio – prosegue il consigliere Traversi – ciò viene portato avanti con interventi come quelli appena descritti, che ampliano l’offerta a disposizione della cittadinanza, e con le misure economiche messe in atto per ammortizzare i costi legati alle utenze, co-finanziati dai canoni pagati dalle ASD locali ma in larghissima parte sostenuti dall’Ente, in modo che questi non gravino sulle quote di iscrizione sostenute dalle famiglie”.

Redazione