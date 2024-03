Lodi. Furti e scippi, un arresto

(Mi-lorenteggio.com) Lodi, 18 marzo 2024 – Nella mattina del 16 marzo u.s. personale della Polizia di Stato in servizio presso la Questura di Lodi ha dato esecuzione ad una misura cautelare in carcere nei confronti di un cittadino italiano, senza fissa dimora, conosciuto alle forze dell’ordine, autore di molteplici furti e scippi avvenuti per la maggior parte in alcuni esercizi commerciali del centro storico di questo capoluogo.

L’attività delle volanti dell’U.P.G.S.P. con il costante monitoraggio delle telecamere da parte della Sala Operativa della Questura ha consentito di rintracciare il responsabile delle condotte delittuose al mercato cittadino e una volta individuato, è stato accompagnato presso gli Uffici della Questura.

Nello specifico, il provvedimento emesso dal G.I.P. della locale Procura consta di ben sedici capi di imputazione che riguardano condotte delittuose commesse a Lodi tra il 2022 e il 2024, relative, tra le altre, ad utilizzo indebito di carte di credito e ad alcuni furti commessi presso l’Ospedale Maggiore di Lodi. Al termine delle procedure di rito l’uomo veniva accompagnato presso la Casa Circondariale di Lodi.