Daniele Silvestri celebra 30 anni di carriera: live il 16 agosto @POLLINA- Teatro di Pietra Rosa

L’ultimo progetto live di Daniele Silvestri, “Il Cantastorie recidivo” farà tappa in Sicilia nel suo nuovo viaggio itinerante in programma per l’estate 2024. Nato in occasione dei primi trent’anni di carriera dell’artista, lo show assume una veste più intima e acustica e il 16 agosto farà tappa su un palco unico: quello del suggestivo Teatro di Pietra Rosa a Pollina (PA).

Con inizio al tramonto, alle ore 19.30, il live sarà incorniciato in una splendida scenografia: quella del tipico colore rosato che al calare del sole assume la pietra e che dà il nome alla location. A completare il tutto una vista spettacolare sulle Madonie.

L’evento è organizzato da Puntoeacapo, con la direzione artistica di Nuccio La Ferlita, in collaborazione con il Comune di Pollina e Aria di Eventi.

I biglietti sono disponibili a partire dalle ore 16.00 di oggi 20 marzo su www.puntoeacapo.uno (sponsor ticket ciaotickets) e nei circuiti e punti vendita abituali.

Per i cittadini residenti nel Comune di Pollina è prevista una riduzione del ticket nei posti gradinata non numerata. L’acquisto del ridotto residenti è disponibile solo nel punto vendita di Cefalù “M CAFE’”.

Il nuovo live di Daniele Silvestri, fino ad aprile stabile a Roma con ben 30 repliche, è nato per celebrare i primi 30 anni di carriera dell’artista, festeggiamenti partiti con 30 concerti (quasi tutti sold out) nella Capitale e che in estate continueranno in tutta Italia.

Il live avrà una forma più intima con una speciale formazione in trio per regalare al pubblico una versione nuova dei suoi brani.

“Il Cantastorie recidivo” nasce per celebrare 30 anni di musica. 30 anni durante i quali Silvestri ha dimostrato una sensibilità particolare nel raccontare le storie della vita quotidiana, affrontando tematiche sociali e politiche in modo diretto e poetico. Storie che hanno descritto in maniera sincera, ironica e romantica il nostro paese e chi lo abita. Una combinazione di talento artistico, impegno sociale e versatilità stilistica, che lo hanno reso una figura tra le più significative della scena musicale italiana.

Intanto Silvestri si è lanciato in una nuova sfida: “Le cose che abbiamo in comune”, il suo primo podcast, in registrazione durante i suoi live a Roma, prodotto da Fandango. Il progetto vede l’artista ritagliarsi una parentesi durante i concerti romani e, accompagnato in ogni puntata da un ospite diverso, raccontare insieme scorci di vita, aneddoti, ricordi e riflessioni. Alternando racconto e musica, ironia e pensiero, applausi e silenzi attenti, Daniele si mostra in una veste inedita, perfetto padrone di casa e anche ‘conduttore’ di un nuovo modo di fare talk show.

Il nuovo tour estivo è prodotto e organizzato da OTR Live.