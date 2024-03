Stai Sano! Una giornata dedicata a salute e benessere in Statale, in compagnia di campioni sportivi

(mi-lorenteggio.com) Milano, 20 marzo 2024 – La Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Statale di Milano ha dato avvio a “StaiSano! Obiettivo 100 anni”,iniziativanata all’interno delle manifestazioni per il Centenario della Statale, con l’obiettivo di aumentare la consapevolezza e l’alfabetizzazione sanitaria dei cittadini,soprattutto tra i giovani nella fascia 7-25 anni e tra le famiglie appartenenti alle fasce più fragili, e di coinvolgerli sui temi della promozione della salute, di uno stile di vita sano e della prevenzione.

Si parte sabato 23 marzo alle 10 con una giornata nella storica sede di via Festa del Perdono 7.

Una giornata tra Aula Magna e stand dei cortili con attività interattive da 0 a 99 anni, per scoprire come prendersi cura di sé al meglio e le innovazioni della ricerca. Sport, buon cibo, musica, cose che fanno bene al corpo e alla mente… tutti gli ingredienti per una grande festa, ma anche per una vita lunga e in salute.

Parteciperanno ospiti d’eccezione, dal mondo dello sport, da quello accademico, da quello dello spettacolo e… anche la Ducati Desmosedici GP Campione del Mondo 2023.

In Aula Magna si susseguiranno incontri condotti da Gianluca Gazzoli: si parlerà di nuove tecnologie e di come impatteranno sul lavoro dei medici, ospite, tra gli altri, Marco Palmerini, Responsabile sviluppo veicolo MotoGP di Ducati Motor Holgind. A seguire si discuterà dell’importanza dello sport per uno stile di vita sano con Alessandra Marzari, presidente del Consorzio Vero Volley. Chiuderà la mattina l’intervista al CT della nazionale di Basket, Gianmarco Pozzecco.

Durante il pomeriggio la giornata prosegue con il Derby della Statale, con un confronto tra le esperienze sportive di Milan e Inter, con Filippo Galli e Giuseppe Baresi. Saranno ospiti anche i cestisti Bruno Cerella e Pippo Ricci, i velisti, medaglie d’oro olimpiche, Ruggero Tita e Caterina Banti, l’ultra-maratoneta Ivana De Martino ed Ettore Messina, allenatore dell’Olimpia Milano.

Durante tutta la giornata nei cortili dell’Ateneo sarà allestito “Stai sano! Village”: una serie di stand con attività interattive a tema salute e prevenzione, laboratori e giochi per i più piccoli (vista peluche e allegro chirurgo).