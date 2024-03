PASQUA, I CLOWN PORTANO UN SORRISO AI BAMBINI IN PEDIATRIA AL PINI

Venerdì 22 marzo, in vista della Pasqua, uno spettacolo in Area Pediatrica per festeggiare insieme ai giovanissimi ospiti e alle loro famiglie. Al termine le associazioni hanno distribuito uova e altri doni e gadget in base all’età

(mi-lorenteggio.com) Milano, Venerdì 22 Marzo 2024 – Oggi, Venerdì 22 marzo, in vista della Pasqua, due clown della Fondazione Dottor Sorriso, la dottoressa Pirulì e il dottor Fischietto, si sono esibiti tra scherzi e gag divertenti sul palco della sala giochi dell’Area Pediatrica al Presidio Pini, all’interno della UOC Ortopedia e Traumatologia Pediatrica, diretta dal dott. Antonio Memeo, per regalare un sorriso ai bambini ricoverati e alle loro famiglie.

<<Desidero ringraziare tutte le associazioni che anche quest’anno hanno reso possibile questo evento perché tutti i bambini hanno il diritto a momenti di svago e di leggerezza, a maggior ragione quelli che si trovano loro malgrado ad affrontare giorni difficili in ospedale per vivere il ricovero nella maniera meno traumatica possibile e poter affrontare bene il percorso di cura.>> ha dichiarato la dott.ssa Rossana Giove, Direttore Socio Sanitario ASST Gaetano Pini-CTO.

<<E’ una grande gioia per noi poter festeggiare la Pasqua con qualche giorno di anticipo insieme ai bambini e ragazzi ricoverati nell’Area pediatrica, che vengono coinvolti nel corso dell’intero anno in numerose attività di svago, ma anche di studio e di socialità.>>ha spiegato il dott. Memeo, direttore UOC Ortopedia e Traumatologia Pediatrica.

A conclusione della performance alcune delle associazioni che collaborano con l’ASST – ABIO (Associazione per il Bambino in Ospedale, AVIS (Associazione Veronica Sacchi Odv), AVO (Associazione Volontari Ospedalieri), FONDAZIONE DOTTOR SORRISO E LILT (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori – hanno distribuito ai bambini uova di cioccolato e altri doni, tra cui dolci, libri, giocattoli e piccoli gadget divisi per età e tipologia.