Diocesi Milano. Giovedì inizia il Triduo Pasquale: tutte le celebrazioni e gli impegni dell’Arcivescovo Mario Delpini

(Mi-lorenteggio.com) Milano, 26 marzo 2024 – Iniziano nel pomeriggio di giovedì 28 marzo i riti del Triduo Pasquale, per i cristiani cuore di tutto l’anno liturgico, preceduti al mattino dello stesso giorno dalla Messa crismale, a cui sono invitati tutti i membri del clero diocesano (presbiteri e diaconi) e durante la quale il vescovo consacra gli oli santi: il crisma, l’olio dei catecumeni e l’olio degli infermi.

L’Arcivescovo di Milano, mons. Mario Delpini, presiederà le seguenti celebrazioni in Duomo:

. 28 marzo, Giovedì Santo: ore 09.15, Celebrazione dell’Ora Terza e Messa Crismale; ore 17.30, Rito della Lavanda dei piedi e Celebrazione della Messa nella Cena del Signore.

Il Rito della Lavanda dei piedi coinvolgerà dodici membri dei Consigli Pastorali delle parrocchie e comunità pastorali di Milano: un gesto di ringraziamento per lo spirito di servizio con il quale i consiglieri hanno vissuto questo compito, ormai prossimo alla scadenza, e nel contempo un invito a tutti nel rendersi disponibili per questo servizio in vista del rinnovo dei Consigli che avverrà, per la maggior parte delle parrocchie e comunità pastorali della Diocesi, il prossimo 26 maggio. I rappresentanti saranno scelti tra i 12 decanati in cui è suddivisa la città di Milano, anche per sottolineare e ricordare la visita pastorale che l’Arcivescovo ha terminato da pochi mesi nella metropoli.

. 29 marzo, Venerdì Santo: ore 8.15, Ufficio delle Letture, Lodi Mattutine e Ora Terza; ore 17.30, Celebrazione della Passione e della Deposizione del Signore.

. 30 marzo, Sabato Santo: ore 8.15, Ufficio delle Letture, Lodi Mattutine e Ora Terza; ore 21, solenne Veglia Pasquale di Resurrezione e celebrazione dei sacramenti di Iniziazione Cristiana. Durante la Veglia sette catecumeni riceveranno il battesimo in Duomo. Sono in totale 83 le persone nella Diocesi che hanno intrapreso un percorso di fede in età adulta che li porterà a ricevere i sacramenti dell’iniziazione cristiana.

. 31 marzo, Domenica di Pasqua, ore 11, Messa Pontificale; ore 16, Secondi Vesperi Pontificali.

Inoltre:

. Venerdì 29 marzo, ore 15, l’Arcivescovo presiederà all’Istituto dei Tumori (via Venezian 1) la celebrazione della Passione del Signore.

. Domenica 31 marzo, ore 8.45, l’Arcivescovo presiederà la Messa nella Casa circondariale “Francesco Di Cataldo” e, alle ore 13, parteciperà al pranzo di Pasqua all’Opera Cardinal Ferrari (via Boeri 3, Milano), la storica onlus milanese che offre sostegno alle persone in grave marginalità sociale.

Le celebrazioni principali in Duomo saranno trasmesse in diretta su Telenova (canale 18 del digitale terrestre) e in streaming su www.chiesadimilano.it e su Youtube.com/chiesadimilano.

Redazione