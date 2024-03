SOLIDARIETÀ, ASSESSORE FERMI CONSEGNA PERGAMENA DELLA REGIONE A FAMIGLIA CHE HA DONATO FONDI A OSPEDALE ‘DEL PONTE’ IN RICORDO DELLA FIGLIA MARGHERITA ROSA

SARÀ ESPOSTA IN COMUNE A BINAGO PER NON DIMENTICARLA E CONTINUARE RACCOLTA PER AIUTARE ALTRI BIMBI

(mi-lorenteggio.com) Milano, 26 marzo 2024 – “Siamo certi che il sorriso della piccola Margherita Rosa vivrà per sempre nel cuore dei bambini che aiutate, dando loro la speranza di una vita migliore”.

Queste le parole stampate sulla pergamena che stamattina l’assessore regionale all’Università, Ricerca e Innovazione, Alessandro Fermi, ha consegnato a Daniela Achini e Sebastiano Basile, genitori della piccola Margherita Rosa, morta a soli a 17 mesi nel sonno.

“Daniela e Sebastiano – ha ricordato Fermi – hanno fondato l’associazione ‘Amici di Margherita Rosa’ che, in collaborazione con la Onlus ‘Il Ponte del Sorriso’ e il Comune di Binago, ha raccolto fondi per attrezzare con un letto operatorio-traumatologico l’Ortopedia pediatrica dell’Ospedale Del Ponte di Varese, dove Margherita Rosa è stata ricoverata in terapia intensiva dopo che ha smesso di respirare nel sonno Da una tragedia così grande questi due genitori hanno saputo trovare la forza per donare sorriso e speranza a qualcun altro”.

Alla cerimonia, che si è svolta al Belvedere di Palazzo Pirelli, hanno partecipato tutti i consiglieri regionali comaschi, la presidente dell’associazione ‘Il Ponte del Sorriso’, Emanuela Crivellaro, e il vice sindaco di Binago, Maricla Vitulo. Grati dell’attenzione di Regione Lombardia mamma e papà della piccola Margherita Rosa: “E’ nostra intenzione esporre questa pergamena negli uffici del Comune di Binago, di modo che la possano vedere più persone possibili e si continui a parlare della nostra bimba e, attraverso di lei, aiutare altri bambini”.

