Domenica 14 aprile Mercato agricolo NO TANGENZIALE al Folletto

(mi-lorenteggio.com) Abbiategrasso, 2 aprile 2024 – Domenica 14 aprile torna il Mercato Agricolo No Tangenziale al Folletto 25603.

Agricoltrici/tori del territorio e La Terra Trema, vi invitano a una giornata di scambio di saperi e sapori, una giornata di festa e di relazioni.

“Il territorio, la t/Terra, sono sotto attacco di una insensata volontà devastatrice armata di cemento, speculazione e politiche scriteriate.

L’abbiamo sempre fatto e continueremo a farlo: opporci a questo scempio agendo in prima persona, senza delegare le nostre istanze, senza sperare nella promessa politica o istituzionale, animando comunità autonome e autogestite, immaginando e costruendo immaginari diversi da quelli che questi tempi nefasti ci prospettano.

Il capitalismo sta disegnando una Storia di miserie e guerre.

La digitalizzazione del lavoro e delle vite è già paradigma della catastrofe ecologica.

In questo panorama l’agricoltura contadina è cultura sacrificabile, prossima a estinguersi, fagocitata nel buco nero della produzione agro-industriale.

Confidiamo nelle pratiche di insofferenza dal basso che cercano di aprire sentieri critici non ancora esplorati.

Per questo, a partire dalle mobilitazioni dei trattori in atto in Europa fino in India, al di là delle strumentalizzazioni politiche e delle narrazioni dei media, avremo modo di discutere sullo stato attuale dell’agricoltura, provando a innescare processi di confronto, progettualità e conflitto”.

