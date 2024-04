(mi-lorenteggio.com) Legnano, 5 aprile 2024. Fondazione Cariplo, in collaborazione con la Fondazione Peppino Vismara e le 16 Fondazioni di Comunità, promuove il nuovo bando “Porte Aperte” per potenziare e rinforzare l’offerta educativa rivolta a preadolescenti, adolescenti e giovani, valorizzando gli oratori quali spazi di attivazione della comunità e promuovendo alleanze territoriali finalizzate a sostenere i percorsi di crescita delle giovani generazioni e il loro benessere.



Per maggiori informazioni:

https://www.fondazionecariplo.it/it/news/servizi/porte-aperte-il-bando-per-sostenere-adolescenti-e-giovani-a-partire-dagli-oratori.html



Testo del bando: https://www.fondazionecariplo.it/it/bandi/Bandi.html

(selezionare a fondo pagina il settore “servizi alla persona” e il titolo del bando per visualizzare testo e documentazione inerente)