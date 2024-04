GIORNATA DELLA SALUTE, DAL 7 AL 13 APRILE INIZIATIVE SUI TERRITORI DELLA LOMBARDIA

(mi-lorenteggio.com) Milano, 05 aprile 2024 – Domenica 7 aprile si celebra la ‘Giornata mondiale della salute’. Gli enti del Sistema Sanitario Regionale, dal 7 fino a sabato 13 aprile, organizzano su tutto il territorio lombardo iniziative in particolare sulla prevenzione e vaccinazione.

Il tema di quest’anno è ‘My health, my right’, la mia salute è un mio diritto, per celebrare la salute come diritto umano fondamentale.

Qui di seguito i link delle iniziative organizzate in Lombardia divise per Ats.

