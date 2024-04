BRESCIA, AL VIA COSMOGARDEN. MAIONE: SETTORE IMPORTANTISSIMO, IN LOMBARDIA CIRCA 7.000 AZIENDE CON UN FATTURATO DA 276 MILIONI (+11%)

Brescia, 05 aprile 2024 – Un settore con numeri importanti, che contribuisce anche a realizzare iniziative in grado di coniugare in modo proficuo ambiente e qualità della vita delle persone. È questa la fotografia, relativa al comparto del giardinaggio e dell’arredo, scattata dall’assessore all’Ambiente di Regione Lombardia Giorgio Maione, intervenendo alla giornata inaugurale della terza edizione di Cosmogarden, la fiera dedicata al mondo del green in programma a Brescia fino al prossimo 8 aprile.

SETTORE CON NUMERI IMPORTANTI IN LOMBARDIA – Maione ha evidenziato in particolare i dati positivi che il settore registra sul territorio lombardo grazie alla presenza di circa 7.000 aziende con un fatturato di 276 milioni di euro, dato in crescita dell’11% rispetto agli anni passati.

“Sono numeri importantissimi ed estremamente rilevanti – ha sottolineato l’assessore – ciò vuol dire che, con il sostegno alle imprese e all’intero settore, è possibile realizzare politiche ambientali strettamente collegate anche alla qualità della vita, perché la nostra salute giova della cura del verde”.

IN LOMBARDIA SEMPRE PIÙ ALBERI – Parlando poi delle foreste e dei boschi lombardi, Maione ha evidenziato come in questo momento la regione possa vantare un numero estremamente alto, mai registrato prima, di alberi piantanti. “Quello che stiamo facendo – ha precisato Maione – è un lavoro importantissimo, che ci permetterà di raggiungere a breve gli standard che l’Europa ci chiede”.

IL PROGETTO ‘CINTURA VERDE’ A SOSTEGNO DELLA PIANTUMAZIONE – Ad affrontare il tema della salute di boschi e delle foreste lombarde è stato anche Fabio Losio, Presidente di ERSAF Lombardia. ” Noi oggi – ha spiegato – siamo presenti in fiera con il progetto Cintura Verde a sostegno della piantumazione da parte di privati. Come Ersaf gestiamo un vivaio regionale nel comune di Bergamo dove produciamo circa 500.000 piante, e 76 essenze distribuite sul territorio lombardo e prodotte con sementi raccolti dai nostri impiegati forestali all’interno della regione”.

Il PROGRAMMA DELL’EVENTO – Il programma della manifestazione prevede convegni, seminari, workshop, dimostrazioni, corsi e laboratori tenuti da docenti universitari, ricercatori e relatori altamente qualificati. Gli oltre 60 eventi affronteranno tematiche che spaziano dalla corretta gestione dei giardini (compresi quelli storici), all’importanza della tutela dell’acqua e della cura degli animali che il verde lo vivono, come le api.

Redazione