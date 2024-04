AL VIA AL PINI LE DUE GIORNATE DEL CORSO DI CHIRURGIA VERTEBRALE NEGLI ADULTI E NEGLI ANZIANI

Un evento di richiamo nazionale e internazionale con ospiti illustri, fra cui molti specialisti dell’ASST Gaetano Pini-CTO, sul trattamento chirurgico delle deformità spinali in età avanzata

(mi-lorenteggio.com) Milano, Sabato 6 aprile 2024 – Come si deve intervenire sulle deformità della colonna vertebrale negli over 75? Quali le indicazioni e i limiti della chirurgia correttiva negli adulti, e quali le possibili complicanze? Sono alcuni dei temi del congresso intitolato “Corso di Chirurgia Vertebrale – La chirurgia vertebrale negli adulti e negli anziani”, che si svolge nelle giornate di Venerdì 5 e Sabato 6 aprile presso l’Aula Magna del Presidio Pini, con un’ampia platea di illustri esponenti scientifici, ortopedici esperti di chirurgia vertebrale di fama internazionale, neurochirurghi e altri operatori sanitari.

<<La scoliosi negli anziani è una patologia che sta crescendo con l’aumento dell’età della popolazione, con problematiche che richiedono uno sforzo particolare sia dal punto di vista della diagnosi che della terapia chirurgica, perciò questo congresso rappresenta un’importante occasione di riflessione e confronto sulla chirurgia vertebrale per migliorare la qualità di vita, spesso molto compromessa, di quanti soffrono di questo tipo di problematiche.>> ha dichiarato il dott. Bernardo Misaggi, Direttore della UOC Ortopedia Traumatologia per le Patologie della Colonna Vertebrale ASST Gaetano Pini-CTO, Responsabile Scientifico, insieme al dott. Giovanni Andrea La Maida, medico ortopedico della stessa Unità Operativa, del corso che è stato organizzato con la SICV-GIS – Società Italiana di Chirurgia Vertebrale e Gruppo italiano Scoliosi (di cui il dott. Misaggi è Past President), e dalla Società Italiana di Neurochirurgia (SINch).

Un evento che rientra nelle celebrazioni per il 150esimo della Fondazione dell’Istituto Ortopedico Gaetano Pini, come ha spiegato la dott.ssa Paola Lattuada, Direttore Generale dell’ASST Gaetano Pini-CTO:<<Ringrazio i tanti esperti di richiamo internazionale e nazionale fra cui molti specialisti dell’ASST Gaetano Pini-CTO per i contributi scientifici che portano alle tre sessioni e alle dissertazioni dei casi clinici delle due giornate. Mi preme anche ricordare che professionisti di questa azienda con grande professionalità stanno supportando alcune realtà territoriali esterne, uno scambio reciproco di esperienze che in questo periodo difficile per il nostro SSN mi fa venire in mente una citazione del grande pittore francese Pierre-Auguste Renoir: “Di tanto in tanto bisogna tentare qualcosa al di sopra delle nostre forze”.>>

Il ricco programma del corso di Chirurgia Vertebrale prevede due giornate: la prima dedicata al trattamento chirurgico delle deformità dell’adulto e degli over 75, la seconda di approfondimento sulle possibili complicanze e sulla chirurgia di revisione, con letture e discussioni di casi clinici pratici ed esempi trattati dalla letteratura scientifica.

<<Abbiamo voluto coinvolgere non solo i chirurghi vertebrali ortopedici, ma anche i neurochirurghi per allo scopo di valutare portare all’attenzione dei partecipanti il miglior iter diagnostico-terapeutico di queste patologie. – ha spiegato il dott. Misaggi – Grazie a una fruttuosa collaborazione fra le due società SICV-GIS e SINch abbiamo organizzato un Master di II livello in Chirurgia Vertebrale Spinale, un percorso con lezioni pratiche in sala operatoria, che nasce in collaborazione con altri tre atenei italiani da nord a sud, tra cui l’Università Statale di Milano che è rappresentata dal nostro Prof. Pietro S. Randelli, docente presso il prestigioso ateneo milanese, oltre che Direttore Prima Clinica Ortopedica.>>

Grande soddisfazione è stata espressa anche dal Prof. Pietro S. Randelli, Direttore Prima Clinica Ortopedica e Presidente Comitato Tecnico Scientifico ASST Gaetano Pini-CTO, che è anche uno dei relatori: <<Questa Giornata si inserisce in una lunga tradizione di insegnamento che il Gaetano Pini, considerata la struttura in cui è nata l’Ortopedia italiana, continua a tramandare da 150 anni, ed è nostro intento raggiungere livelli sempre più elevati.>>

<<Ringrazio il dott. Misaggi che ci ha dato la possibilità di realizzare questo Master che rappresenta una forte stretta di mano fra neurochirurghi ed ortopedici, e mi preme sottolineare come l’attività clinica e l’attività formativa universitaria siano da sempre state coniugate al Pini dove sono nate tante sotto specialità dell’ortopedia.>> ha dichiarato il prof. Prof. Maurizio Fornari, Presidente della Società Italiana di Neurochirurgia (SINch).

<<Per noi è un onore partecipare a questo evento dei 150 anni del Pini, che è sempre stato un riferimento per l’ortopedia e che ha sempre rappresentato una colonna portante anche della Società Italiana di Chirurgia Vertebrale, perciò ringrazio il dott. Misaggi che ha brillantemente presieduto il Consiglio Direttivo prima di me, e al dott. La Maida per averci invitato.>> ha dichiarato il Prof. Carlo Ruosi, Presidente della SICV-GIS, Società Italiana di Chirurgia Vertebrale e Gruppo italiano Scoliosi.