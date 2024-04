CONSIGLIO COMUNALE. DOMANI INCONTRO CON I PRESIDENTI DEL TRIBUNALE ROIA E DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI LA LUMIA

In Aula dalle 16:30. Prima ora interventi liberi

Milano, 7 aprile 2024 – Il Consiglio comunale si riunirà domani, lunedì 8 aprile, alle 16:30 a Palazzo Marino. La prima ora sarà dedicata agli interventi liberi delle consigliere e dei consiglieri.

A seguire, il Consiglio incontra il Presidente del Tribunale di Milano Fabio Roia e il Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Milano Antonino La Lumia.

Il Programma dei lavori prevede poi il “Piano annuale dell’offerta dei servizi abitativi pubblici e sociali della città di Milano per l’anno 2024″, debiti fuori bilancio, l'”Approvazione del Regolamento per l’autorizzazione alla registrazione di marchi di terzi recanti la denominazione ‘Milano'” e la “Soppressione del mercato settimanale scoperto di via Benaco che si svolge nella giornata di venerdì”.

In chiusura, Mozioni e Ordini del giorno e la “Modifica del vigente Regolamento di Organizzazione e di Funzionamento del Consiglio comunale”.

Sarà possibile seguire il Consiglio in streaming sulla WebTvRadio del Comune o sulla pagina YouTube dedicata.

Mozioni e ordini del giorno

Ordine del giorno del consigliere Samuele Piscina (Lega): “Installazione bagno in struttura per utilizzo del personale ATM in via Durando capolinea Linea 92”.

Ordine del giorno della consigliera Monica Romano (Partito Democratico): “Proposta di intitolazione di un luogo di Milano a Marcella Di Folco”.

Mozione del consigliere Alessandro De Chirico (Forza Italia): “Indennizzi per attività commerciali in ztl Ascanio Sforza”.

Mozione della consigliera Giulia Pastorella (I Riformisti): “Polizia amministrativa per il personale del trasporto pubblico milanese”.

Mozione della consigliera Mariangela Padalino (Noi Moderati): “Sostituzione panchine piazza Gambara”.

Ordine del giorno dei consiglieri Rosario Pantaleo, Enrico Fedrighini e Carlo Monguzzi: “Su viabilità nel Quadrilatero della moda”.

Mozione a firma del consigliere Francesco Rocca (Fratelli d’Italia): “Richiesta potenziamento per l’autobus 925”.

Mozione del consigliere Alessandro De Chirico (Forza Italia): “Disposizioni in merito ai concerti presso lo Stadio Meazza e gli Ippodromi del Galoppo e della Maura”.

Mozione del consigliere Rosario Pantaleo (Partito Democratico): “Per il mantenimento della ricerca scientifica dell’European Brain Research Institute”.

Mozione del consigliere Riccardo Truppo (Fratelli d’Italia): “Deroghe Area B e Area C”.

Ordine del giorno del consigliere Marco Mazzei: “Contributi per la sostituzione dei veicoli inquinanti: prevedere sempre la possibilità di erogazione di contributi anche per l’acquisto di biciclette”.

Mozione della consigliera Silvia Sardone (Lega): “Chiusura campi nomadi irregolari”.

Mozione del consigliere Michele Albiani (Partito Democratico): “Rimozione coatta e immediata dei Lockboxes (Cassette di sicurezza porta chiavi) per affitti brevi dagli spazi pubblici”.

Mozione del consigliere Riccardo Truppo (Fratelli d’Italia): “Acquisto mezzi di spazzamento per l’inquinamento”.

Mozione dei consiglieri Valerio Pedroni e Diana De Marchi: “Proposta di intitolazione di una via o di un giardino a Ermanno Azzali, fondatore dell’associazione cena dell’amicizia e grande maestro di solidarietà”.

Ordine del giorno del consigliere Alessandro Verri (Lega): “Istituzione di speciale riconoscimento per le attività commerciali e artigianali centenarie nella Città di Milano”.

Mozione del consigliere Rosario Pantaleo (Partito Democratico): “Sulla Biblioteca Europea di Informazione e Cultura”.

Mozione del consigliere Pietro Marrapodi: “Rimozione cordolo in cemento posizionato in Viale Bianca Maria all’intersezione con Piazza del Tricolore”.