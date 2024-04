Consigli e opportunità di lavoro al Job speed date del 17 aprile a Corbetta 

Si chiama Job speed date ed è stato organizzato da Afol Metropolitana insieme all’amministrazione comunale

(mi-lorenteggio.com) Corbetta, 11 aprile 2024. L’appuntamento gratuito, che si tiene a partire dalle ore 10 presso la sala consigliare di via Cattaneo 5, si aprirà con un focus sulle strategie per ottimizzare la ricerca di lavoro e valorizzare le proprie competenze o interessi professionali durante l’iter di selezione. Le persone riceveranno consigli su come attirare l’attenzione dei selezionatori, impareranno a candidarsi per posizioni specifiche e a inserire il proprio curriculum vitae nei database dedicati alle offerte di lavoro. Ci sarà spazio anche per approfondire come funzionano gli Ats, i sistemi di tracciamento utilizzati per gestire l’intero processo di selezione e assunzione da parte delle risorse umane e come scrivere un cv, utilizzando al meglio le parole chiave.

Si entrerà nel vivo dell’evento con la presentazione sulle offerte di lavoro delle aziende del territorio, presenti nella banca dati di Afol Metropolitana. I recruiters Afolmet incontreranno i candidati per un primo colloquio di selezione e, se il profilo è in linea con le ricerche aperte, sarà segnalato direttamente alle aziende. Per partecipare è possibile compilare il form presente su afolmet.it oppure presentarsi con una copia cartacea del cv o salvata su smartphone.