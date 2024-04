Eventi ANPI per il 25 Aprile 2024 ad Abbiategrasso e Albairate

(mi-lorenteggio.com) Abbiategrasso, 12 aprile 2024 – Ecco le iniziative che, come Anpi Abbiategrasso, Albairate e Cassinetta, sono state programmate per festeggiare il 25 Aprile.

Abbiategrasso

Mostra “La Stampa clandestina 1943-1954”, presso la Sala Consiliare Castello di Abbiategrasso, nei giorni 25 e 26 Aprile dalle 15.30 alle 18.30 e nei giorni 27 e 28 Aprile dalle 10 alle 12 e dalle 15.30 alle 18.30

25 Aprile dalle 19.00 “Apericena Resistente” ed a seguire dalle 21.00 Concerto “Scarpe rotte e pur bisogna andar” con i “Polenta Violenta Canzoniere Popolare” presso Cooperativa Rinascita via Novara 2, Abbiategrasso

Albairate

Mostra “Iris e le altre”, ispirata a 19 donne insignite della medaglia d’oro al valore militare, 25 Aprile ore 10 Piazza Garibaldi ad Albairate

Un laboratorio creativo per bambini (di tutte le età) sul tema “disegni di PACE” che verranno appesi su l’obelisco in piazza

Bellissime canzoni, suonate e cantate da una bravissima artista, che ci omaggerà con la sua voce e il suo talento

La banda e il gruppo delle majorette

Una riflessione condivisa assieme ai volontari ANPI sul ruolo delle Donne ieri e oggi (per dire un chiaro NO ad ogni forma di violenza di genere)

Ricordiamo a tutti di partecipare numerosi anche alla Corteo per il 25 Aprile che partirà da P.zza Marconi ad Abbiategrasso con ritrovo alle 9.15.

