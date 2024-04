MONZA. DOMENICA 21 APRILE UNA “PEDALATA INCLUSIVA” INAUGURERÀ LA CICLABILE DI VIA AQUILEIA

(mi-lorenteggio.com) Monza, 20 aprile 2023 – Sarà inaugurato domenica 21 aprile alle ore 11, all’altezza dell’incrocio con via Paisiello, il nuovo tratto di pista ciclabile di Via Aquileia, i cui lavori sono terminati in febbraio. Per questa occasione Cooperativa Nuovo Millennio ha organizzato – in collaborazione con FIAB-MONZAinBICI – una “pedalata inclusiva” attraverso le ciclabili cittadine: una cicloescursione di circa 20 chilometri a cui parteciperanno un centinaio di persone che, prima dell’attraversamento del nuovo tratto di via Aquileia, faranno tappa nei giardini AUSER del Centro Civico di via D’Annunzio nel quartiere San Rocco. Il Comune di Monza contribuisce alla realizzazione dell’iniziativa sostenendo i costi assicurativi e la realizzazione di materiale divulgativo per promuovere la mobilità dolce.

La pedalata. L’evento è inserito nel “Festival della Convivialità” organizzato dalla cooperativa Novo Millennio insieme alla Rete TikiTaka e Immaginabili Ri.Sorsi, nell’ambito del progetto Prossimo Sport finanziato dalla Rete RIUSE. L’iniziativa promuove la mobilità ciclistica, in particolare per soggetti fragili. Saranno infatti presenti anche gli operatori e i ragazzi della Cooperativa L’archè Arcobaleno di Bologna, che in occasione del loro ventennale hanno realizzato un “cicloviaggio” con partenza da Bologna e arrivo a Roma. Un viaggio, questo, realizzato con mezzi speciali: tandem a pedalata assistita in grado di far pedalare anche persone in carrozzina.

L’itinerario. La pedalata partirà alle 9.30 da Piazza San Paolo, per poi attraversare la centralissima piazza Trento e Trieste ed arrivare – attraverso le ciclabili del Villoresi e di via Buonarroti – al Centro civico di San Rocco, alle 10.45. Alle 11 si terrà il momento inaugurale della ciclabile di via Aquileia, con il tour che proseguirà poi per via Borgazzi e viale Regina Margherita e viale Lombardia fino ai giardini della Villa Reale dove è prevista un’altra breve sosta. Si tornerà fra le 12.30 e le 13.30 al Centro Rosmini in zona San Rocco, tappa finale del percorso.

“Il nuovo tratto di ciclabile di via Aquileia – osserva l’Assessore alla Mobilità Giada Turato – arricchisce la preziosa rete di percorsi ciclopedonali della città, fondamentale per garantire una mobilità sostenibile e accessibile a chiunque. Inaugurarlo con la pedalata inclusiva è un ottimo modo per sottolineare il valore sociale e l’utilità collettiva dei percorsi dedicati alle bici e alla mobilità dolce in città”.

La nuova ciclabile. La ciclabile su via Aquileia – realizzata grazie a un cofinanziamento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per un costo complessivo di circa 150.000 euro – percorre il tratto compreso tra via Paisiello e via Borgazzi, sul lato dei civici pari. È lunga 300 metri e collega due tratti già realizzati in precedenza, continuando su via Montesanto per poi congiungersi con via Borgazzi e viale Campania.