Cesano. INCENDIO EX ENAIP, SITUAZIONE DI DEGRADO SOTTOVALUTATA. PUNTARE SULLA SICUREZZA

(mi-lorenteggio.com) Cesano Boscone, 22 Aprile 2024. Nonostante i tentativi messi in atto dall’amministrazione comunale per sminuire il principio di incendio registrato, ieri sera, nell’ex scuola professionale Enaip, quanto accaduto non è da sottovalutare. Soprattutto se si somma ai numerosi episodi violenti registrati sul territorio e finiti al centro delle cronache.



L’incendio, secondo le prime ipotesi propagatosi da una sigaretta spenta male, è la prova evidente che quell’immobile dismesso è occupato o frequentato abusivamente.



Già in passato il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia aveva sollevato il problema in consiglio comunale segnalando come nella scuola ex Enaip, immobile pericolante e ricoperto dalla vegetazione, ci fosse il rischio di intrusioni, ma anche il quel caso la maggioranza aveva fatto spallucce e sminuito quanto segnalato.



Ora basta! Basta nascondere la testa sotto la sabbia: questi sono segnali che occorre cambiare passo se si vuole una città sicura.



Recupero delle aree dismesse, più controllo del territorio con videocamere e un coordinamento costante tra le varie forze dell’ordine e, infine l’ampliamento del servizio della polizia locale: questa, unitamente all’ascolto dei cittadini è la nostra proposta per voltare pagina e scrivere una nuova storia per Cesano.

Comitato per ADRIANA GAMMINO SINDACO

