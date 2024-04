25 APRILE – M5S IN CORTEO, DI MARCO: FESTEGGIAMO LA RESISTENZA, CI PROCLAMIAMO ANTIFASCISTI E CHIEDIAMO LA PACE

(mi-lorenteggio.com) Milano, 25 aprile 2024 – Nicola Di Marco, capogruppo M5S Lombardia: “Oggi, 25 aprile, siamo in corteo a festeggiare la Repubblica, la democrazia e la Resistenza. Siamo, soprattutto, qui a ribadire i valori dell’antifascismo. La storia purtroppo ancora una volta ce lo chiede ed è nostro compito esserci. Davanti ad un governo revisionista che cerca di cancellare l’importanza della lotta partigiana, che sta calpestando il diritto al dissenso, che censura e occupa la RAI, che reprime le manifestazioni studentesche, che non tutela le fasce più deboli, che ignora le questioni di genere e che non ha alcun ruolo di pace sullo scacchiere internazionale è necessario e doveroso ribadire il nostro Antifascismo”, conclude il capogruppo Di Marco, presente con i candidati 5 Stelle al Parlamento europeo e gli attivisti del Movimento, alla manifestazione di Milano.

Redazione