25 APRILE, SARDONE (LEGA): “INDEGNI ASSALTI E INSULTI A BRIGATA EBRAICA E FISCHI A INNO DI MAMELI”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 25 aprile 2024 – “Scene indecorose oggi nel corteo del 25 aprile a Milano. Insulti su tutto il percorso alla Brigata Ebraica e ai manifestanti con bandiere israeliane. Vergognose anche le scene in Piazza Duomo dove gruppi di giovani stranieri hanno aggredito con alcuni bastoni alcuni manifestanti della Brigata ebraica e poi si sono scontrati persino con i City Angels e la Polizia. Inoltre fischi a inizio corteo all’Inno di Mameli da parte di centri sociali e collettivi. Indecente che questo 25 aprile sia stato macchiato in questo modo: solidarietà piena alla Brigata Ebraica e ai membri della comunità ebraica che non hanno potuto manifestare liberamente. A sinistra dovrebbero farsi un esame di coscienza: da mesi sostengono e difendono i violenti filo Hamas nelle piazze e coccolano centri sociali ed antagonisti. Questi sono i risultati…”

Così in una nota Silvia Sardone, eurodeputata e consigliere comunale della Lega.

Redazione