IRCCS Policlinico San Donato: Open Day del 7 maggio sul benessere del pavimento pelvico

un incontro per saperne di più

(mi-lorenteggio.com) Milano, 2 maggio 2024 – Martedì 7 maggio, dalle ore 18:00 alle ore 19:00, presso l’Aula Magna dell’IRCCS Policlinico San Donato (Gruppo San Donato), si terrà un incontro aperto al pubblico sul benessere del pavimento pelvico.

L’Open Day, patrocinato da GSD Foundation ETS, la fondazione non profit del Gruppo San Donato, vedrà impegnati gli specialisti dell’Unità di Chirurgia Coloproctologica e del Pavimento Pelvico, diretta dal dottor Angelo Stuto, che illustreranno l’importanza di un pavimento pelvico in salute.

Il pubblico sarà guidato nella comprensione dell’anatomia e delle funzioni del pavimento pelvico, delle sue possibili disfunzioni, delle terapie disponibili, con un focus, in particolare, sulla prevenzione.

I partecipanti potranno rivolgere domande ai relatori e anche confrontarsi direttamente con gli esperti, durante un piccolo rinfresco organizzato al termine dell’evento.

“Non tutti sanno che il pavimento pelvico riveste un ruolo cruciale per il benessere dell’organismo, in particolare femminile. Le donne sono, infatti, i soggetti più predisposti a sviluppare problemi legati al pavimento pelvico, durante tutte le fasi della vita, dalla gravidanza, al parto, fino alla menopausa, ed è importante fare prevenzione fin dalla giovane età. Inoltre, i sintomi delle disfunzioni del pavimento pelvico possono alterare in maniera significativa la qualità della vita della paziente, fino ad arrivare ad essere socialmente disabilitanti, causando spesso imbarazzo nel riferire allo specialista la sintomatologia legata al pavimento pelvico. Per questo motivo, è fondamentale far comprendere che tali problematiche sono piuttosto comuni e che un approccio completo e graduale alla valutazione dei sintomi può garantire una corretta diagnosi e un efficace trattamento, che non è sempre chirurgico ma, qualora lo fosse, si tratta sempre di una chirurgia mininvasiva e tecnologicamente avanzata”, ha dichiarato il dottor Angelo Stuto, Responsabile dell’Unità di Chirurgia Coloproctologica e del Pavimento Pelvico all’IRCCS Policlinico San Donato.

L’ingresso è gratuito e senza necessità di prenotazione.

La disfunzione del pavimento pelvico raggruppa un insieme di disordini che causano problemi durante l’evacuazione e durante la minzione oppure che si manifestano con dolore pelvico. Lo spettro delle disfunzioni del pavimento pelvico può interessare sia il comparto anteriore (utero, vagina e vescica) che il comparto posteriore (ano, retto). Fra le patologie più comuni ricordiamo il rettocele, il prolasso rettale, il cistocele (prolasso della vescica), il prolasso uterino. Tali problemi anatomici possono determinare stitichezza, incontinenza e disfunzioni sessuali. Esistono diverse opzioni disponibili per il trattamento di queste problematiche e la proposta terapeutica verrà ritagliata sul paziente. Tali terapie potranno essere farmacologiche, chirurgiche e/o riabilitative.

Gruppo San Donato:

Il Gruppo San Donato (GSD), fondato nel 1957, è oggi fra i primi gruppi ospedalieri europei e il primo in Italia. È costituto da 58 sedi, di cui 3 IRCCS (Policlinico San Donato, Ospedale San Raffaele, Ospedale Galeazzi-Sant’Ambrogio). Questi numeri si traducono in una capillare presenza in tutte le principali province lombarde (Milano, Monza, Como, Pavia, Bergamo, Brescia), alle quali si aggiunge Bologna. Cura oltre 5 milioni di pazienti all’anno, in tutte le specialità riconosciute, essendo tra i leader, a livello nazionale e internazionale, in Cardiochirurgia, Cardiologia, Chirurgia Vascolare, Neurochirurgia, Ortopedia e Cura dell’Obesità. Realizza l’80% dell’attività clinica in convenzione con il Sistema Sanitario Nazionale (SSN). Conta più di 18.000 collaboratori, di cui più di 7.000 medici. Oltre all’eccellenza dell’attività clinica, ciò che rende unico GSD in Europa è la qualità dell’attività della didattica universitaria e della ricerca scientifica: circa 500 docenti e circa 1.200 ricercatori, 5.126 studenti, 1.454 specializzandi, 3.414 pubblicazioni scientifiche nel 2022 e 19.142 punti di Impact Factor.

V.A.