Angelo Ciocca, Europarlamentare della Lega, difende i tassisti contro il bando di Sala: “Per lavorare bene servono certezze”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 8 maggio 2024 – L’eurodeputato Angelo Ciocca della Lega si schiera a favore dei tassisti di Milano, criticando aspramente il bando del concorso straordinario del Comune che prevede il rilascio di nuove licenze a titolo oneroso. “I tassisti svolgono un servizio fondamentale per il tessuto economico e sociale della città, in taluni casi anche di vigilanza e di legalità, e meritano un trattamento adeguato”.

Secondo Ciocca, il sindaco Sala ha creato un “pasticciaccio brutto delle vie di Milano con questo provvedimento, generando incertezza sia per le licenze esistenti che per quelle potenzialmente nuove”. Il parlamentare europeo sottolinea l’importanza delle certezze nel lavoro e la necessità di maggiore tutela per la categoria, “garantendo condizioni dignitose, salari equi e un ambiente di lavoro sicuro”.

Angelo Ciocca si impegna a portare le istanze dei tassisti a Bruxelles, una volta rieletto, poiché ritiene che questo tema sia di interesse europeo. La difesa dei diritti e delle condizioni di lavoro dei tassisti è una priorità per Ciocca, che si propone di rappresentare e tutelare la categoria a livello europeo.

Redazione