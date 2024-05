Il Signor G ritorna al Giambellino con due serate a lui dedicate

(mi-lorenteggio.com) Milano, 8 maggio 2024 – Il 15 maggio alle ore 18:00 nello Spazio Nuova Acropoli in Piazza Tirana 32, nel quartiere del Giambellino lo stesso che Gaber ha raccontato e fatto conoscere in tutta Italia attraverso la famosa ballata del Cerutti Gino, si terrà un evento per rendere omaggio all’artista poliedrico milanese Giorgio Gaber.

Ospite Paolo Dal Bon, Presidente della Fondazione Giorgio Gaber, per una conferenza sulla figura del Signor G; sarà un’occasione per conoscere o riscoprire Giorgio Gaber attraverso la testimonianza diretta di chi lo ha conosciuto con racconti e aneddoti accompagnati da spezzoni di video inediti custoditi dalla Fondazione.

La Fondazione Giorgio Gaber nasce nel 2006, proseguendo nell’attività svolta dall’omonima Associazione Culturale costituitasi all’indomani della scomparsa dell’artista. Gli obiettivi della Fondazione sono sia la divulgazione dell’opera di Giorgio Gaber attraverso la realizzazione di prodotti inediti, e rendendola accessibile ad un pubblico più ampio possibile, con particolare attenzione ai giovani; sia la promozione della figura dell’Artista, sottolineandone l’attualità di pensiero e stimolando un dialogo con il pubblico su più fronti: dalle televisioni, al web, ai social, ai convegni, alle iniziative didattiche di carattere nazionale e locale, alla musica d’autore, allo spettacolo e alla cultura.

La serata vuole essere non solo un doveroso omaggio al Signor G a vent’anni dalla sua scomparsa, ma anche e soprattutto un modo per diffondere e far conoscere anche alle nuove generazioni il suo pensiero.

Giorgio Gaber ha trasmesso nelle sue canzoni valori e ideali atemporali che possono essere d’ispirazione ancora oggi.

Ingresso libero, è consigliata la registrazione all’evento sulla piattaforma Eventbrite al link:

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-il-suo-nome-era-giorgio-gaber-ma-lo-chiamavano-signor-g-892939495067