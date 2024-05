Rho. Avviso per la co-progettazione della gestione del Mercatino Garibaldi

Obiettivo è prevedere spazi di food and beverage accanto a occasioni di cultura e socialità

(Mi-lorenteggio.com) Rho, 9 maggio 2024 – Il Comune di Rho ha emesso in data 2 maggio 2024 un Avviso d’Istruttoria Pubblica per la co-progettazione della gestione del Mercatino Garibaldi. L’Avviso è legato al progetto “RHO 2024 – RI-Costruire e consolidare le centralità del distretto”, finanziato dal Bando regionale per lo “Sviluppo dei Distretti del Commercio 2022-2024”. Un progetto che tra gli obiettivi prevede anche la riqualificazione del mercato coperto denominato Mercatino Garibaldi in corso Garibaldi 79 a Rho.

Al momento l’area si trova in uno stato di abbandono dal punto di vista sia strutturale sia gestionale. Obiettivo dell’Amministrazione è farla tornare a essere polo di riferimento in termini di socialità e vitalità. Dotato di area coperta, area porticata e piastra centrale scoperta, il Mercatino di corso Garibaldi 79 può avere un ruolo importante nel tessuto commerciale e non solo. L’Avviso nasce per selezionare uno o più Enti del Terzo Settore con cui sviluppare una co-progettazione, assicurando il rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento.

Obiettivo strategico primario è far ripartire e valorizzare il Mercatino come luogo nuovo e contemporaneo capace di ospitare un nuovo mix di funzioni con offerta food and beverage diversificata e, soprattutto, capace di prevedere diversi momenti di cultura e socialità durante tutto l’anno con un’offerta variegata che può andare (a mero titolo di esempio) da cineforum a presentazioni di libri, da feste di compleanno a incontri culturali, da mostre temporanee a eventi legati alle tradizioni di Rho.

L’Amministrazione comunale mette a disposizione le risorse del bando DUC di Regione Lombardia per 275.000 euro, che potranno aumentare con ulteriori finanziamenti reperiti da ulteriori bandi di finanziamento sia di enti pubblici che privati. I fondi serviranno alla riqualificazione.

La progettazione riguarda un’unica struttura in cui svolgere attività conviviali e partecipare a iniziative culturali, attraverso una programmazione diversificata lungo tutto l’anno, che tenga conto della sostenibilità economica del progetto. Si punta a un Food hub con eccellenze di somministrazione (a rotazione e anche temporanee) e tavolate da condividere per ridurre costi e rischi e aumentare l’interesse, sul modello del Mercato Generale realizzato in Stazione Centrale.

Possono partecipare Enti del Terzo Settore a carattere privato; con finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale; senza scopo di lucro; iscritti al RUNTS . Rientrano le cooperative sociali e i loro consorzi.

Nel caso in cui gli enti del terzo settore intendano partecipare in raggruppamento o comunque con una forma di partenariato, ogni ente deve possedere i requisiti generali richiesti.

Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro e non oltre il 7 giugno 2024 tramite spedizione a mezzo posta elettronica certificata a pec.protocollo.comunerho@legalmail.it. La domanda dovrà essere presentata utilizzando il modulo predisposto avendo cura di allegare tutta la documentazione richiesta. Oltre al modulo, è necessario compilare il format progettuale. Scrivendo a ufficio.commercio@comune.rho.mi.it i candidati possono chiedere chiarimenti entro e non oltre il mezzogiorno del 31 maggio 2024. Sul sito comunale www.comune.rho.mi.it è pubblicato l’Avviso.

