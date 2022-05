CONCLUSO A MILANO IL CONGRESSO FEDERATIVO DI CIVICI ED ECOLOGISTI

Ultimo aggiornamento il 16 Maggio 2022 – 7:41

Franco D’Alfonso: “Ora si apre un nuovo percorso con la prospettiva di un impegno politico-civile condiviso”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 16 maggio 2022 – Questo fine settimana si è concluso il Congresso Federativo tra Civici, Ecologisti, Europeisti: una riflessione approfondita e ricca di spunti nella prospettiva di dare uno sbocco unitario all’impegno politico dei vari gruppi e associazioni convenute nella sala Manzoni di Fondazione Stelline.

Il Congresso si è concluso nel pomeriggio di Sabato con una Assemblea degli iscritti approvando all’unanimità tutti i documenti presentati alla discussione.

In particolare, si tratta di 5 tra mozioni e documenti sui quali si svilupperà, da qui alla prossima Assemblea, sia la discussione tra gli iscritti sia la iniziativa politica di Città e Territori che aderiscono alla Associazione.

Di seguito in dettaglio i 5 temi emersi.

Documento per iniziativa sulla pace.

Su proposta di Angelo Moretti, rappresentante di Mean-Movimento Europeista di Azione Nonviolenta, intervenuto all’assemblea con la richiesta di una adesione ad una Manifestazione dei Movimenti pacifisti europei da tenersi nelle prossime settimane a Kiev, l’Assemblea ha risposto positivamente, delegando tre iscritti (Maria Grazia Guida, Scanni, Arcangelo Merella) a preparare nei prossimi giorni il documento che espliciti le motivazioni e le modalità della partecipazione all’iniziativa pacifista. Proposta di Legge elettorale.

L’Assemblea ha approvato la Mozione presentata dal Circolo Civico di Roma in merito a modifiche della Legge Elettorale, così come presentata in Assemblea dal rappresentante del Civismo romano Giampaolo Sodano e dal prof. Mario Pacelli, iscritto all’Associazione. Proposta Organizzativa

L’Assemblea ha approvato all’unanimità il documento presentato da Pier Ezio Ghezzi, in rappresentanza dei Civici di Pavia-Vigevano-Voghera. Tale documento rappresenta il più utile orientamento per la preparazione di un documento finale sulla Organizzazione del Civismo e in particolare per la stesura del testo di un nuovo Statuto. Ghezzi è incaricato di coordinare e raccogliere tutte le eventuali proposte per la stesura definitiva del Testo di Statuto che saranno portate all’approvazione della prossima Assemblea. Proposta per lo sviluppo della Comunicazione.

L’Assemblea ha approvato all’unanimità la proposta del rappresentante di Mezzogiorno Federato, Rodolfo La Tegola, che ha sintetizzato i lavori dell’apposita Commissione presentando uno schema per lo sviluppo della Comunicazione interna ed esterna delle Associazioni del Civismo. Documento finale del Congresso Federativo

L’Assemblea ha approvato all’unanimità la proposta di documento politico conclusivo di questo Congresso Federativo, presentato da Stefano Rolando il quale, lo integrerà con le varie osservazioni emerse nel corso del dibattito congressuale, al fine di renderlo uno strumento efficace per la continuità del percorso di aggregazione avviata con questo primo Congresso Federativo.

Chiudendo i lavori il presidente di ACN Franco D’Alfonso ha ringraziato “tutti i partecipanti a questa due giorni di dibattito e riflessione costruttiva, la quale dimostra che un rinnovamento radicale e veritiero dell’azione politica e della sua strutturazione organizzativa è ancora possibile ed alla portata di quanti vogliono ancora dedicare passione e dedizione al servizio dei cittadini”.

D’Alfonso ha in particolare ringraziato il presidente Piero Bassetti, per la sua presenza durante tutto il Congresso e soprattutto per il suo intervento magistrale in conclusione della due giorni.

Un ringraziamento pubblico è stato fatto ai rappresentanti dell’informazione (Agenzia ANSA, RaiTGR Lombardia e altre testate) che hanno seguito i lavori.

E però un Grazie particolare è stato fatto a Radio Radicale per aver trasmesso integralmente il dibattito, confermandosi come prezioso strumento di informazione pubblica.

Per il prosieguo del percorso politico-congressuale è stata infine insediata una Presidenza costituita dai rappresentanti dei territori:

Piercarla Del Piano (Savona), Pier Ezio Ghezzi (Voghera – Vigevano-Pavia), Cristiana Pagni (La Spezia), Federico De Giuli (Torino), Giovanni Zais (Milano).

E per la delegazione lombarda dei Civici è stato costituito un Comitato formato da:

Pier Ezio Ghezzi, Giovanni Zais, Alberto Grandi (Mantova), Nicola Pontiggia (Lecco).