Il PONTE DEL 2 GIUGNO AD ACQUAWORLD SARÀ ALL’INSEGNA DEL DIVERTIMENTO E DEL BUON CIBO DI STRADA

(mi-lorenteggio.com) Concorezzo, 30 maggio 2022 – Con il ponte del 2 giugno arriva l’estate ad Acquaworld, l’unico parco acquatico al coperto e all’aperto d’Italia.

Riapre l’ampia area esterna con vasche, idromassaggi e zone relax dove potersi abbandonare alla tintarella per poi rinfrescarsi immergendosi in una delle tante piscine. 20.000 metri quadrati suddivisi tra area fun e area benessere, 12 vasche e 11 scivoli con una lunghezza complessiva di oltre 1,1 km, per vivere momenti di straordinario divertimento.

Inoltre, a stuzzicare l’appetito, oltre al Chiringuito che ti fa sentire subito vacanza, tra piatti sfiziosi, ed esotici cocktail da gustare comodamente seduti ai tavolini ombreggiati o sdraiati al sole, si aggiunge lo Street Food. Quattro giornate all’insegna del buon cibo di strada di qualità e del divertimento!