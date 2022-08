Ultimo aggiornamento il 18 Agosto 2022 – 21:31

(mi-lorenteggio.com) Milano, 18 agosto 2022 – Il cinghiale, che lo scorso 4 agosto nuotava in Darsena, è stato recuperato, ma, è deceduto durante il trasporto in un centro di recupero . A catturare l’animale, all’interno di un canale in piazza Tripoli, sono stati i vigili del fuoco, intervenuti con Polizia locale, Polizia provinciale e personale tecnico di MM.

