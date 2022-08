Ritrovato senza vita l’uomo di Cividate Camuno (Bs)

Ultimo aggiornamento il 18 Agosto 2022 – 21:17

(mi-lorenteggio.com) BERZO INFERIORE (BS), 18 agosto 2022 – Si sono concluse le operazioni di recupero dell’uomo di Cividate Camuno (BS), GBM le iniziali, 67 anni, trovato senza vita stamattina nei boschi sopra Berzo Inferiore. Era uscito ieri in cerca di funghi ma non è più rientrato. Immediate le ricerche dopo la segnalazione da parte dei familiari. Le operazioni sono andate avanti per tutta la notte, il Cnsas – Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico era presente con i tecnici della Stazione di Breno, con le unità cinofile molecolari e di ricerca in superficie e con la squadra forra regionale. In mattinata è arrivato anche l’elicottero della Guardia di finanza, operativa anche con i soccorritori del Sagf – Soccorso alpino e speleologico; impegnati anche Carabinieri e Vigili del fuoco. L’uomo è stato localizzato in una zona boscosa molto impervia in Val Bonina, a una quota di circa 1600 metri, nel territorio del comune di Berzo Inferiore. Dopo la constatazione della morte da parte del medico, giunto sul luogo del ritrovamento con l’elisoccorso di Bergamo di Areu – Agenzia regionale emergenza urgenza, l’uomo è stato portato in camera mortuaria a Esine.

Redazione