(mi-lorenteggio.com) Cesano Boscone, 25 febbraio 2023 – Nel pomeriggio di oggi, poco prima delle ore 16.00, mentre al Parco Pertini era in corso la festa di Carnevale, in via Isonzo, all’altezza del civico 4, un veicolo e una moto si sono scontrate. Il motociclista, soccorso dalla Polizia Locale e da un’ambulanza, non è stato ospedalizzato.

