Milano. Migranti, in centro corteo contro le politiche del governo

(mi-lorenteggio.com) Milano, 4 marzo 2023 – Nel pomeriggio di oggi, con ritrovo in piazza Oberdan, si è svolto un presidio con corteo, che si è concluso in piazza Duca d’Aosta, per protestare contro le politiche migratorie del governo, soprattutto dopo la strage in mare di Crotone. L’iniziativa è stata organizza dall’ong Mediterranea Saving Humans, Medici senza frontiere, ResQ, Emergency volontari Milano, Iuventa Crew, Sea Watch e Open Arms. Partecipano anche rappresentanti di Anpi, Unione Popolare, i Sentinelli e Cgil Milano.

Redazione