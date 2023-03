Powervolley Milano. Chapeau Milano

(mi-lorenteggio.com) CIVITANOVA, 4 marzo 2023 – Esce a testa alta l’Allianz Powervolley Milano, perché al di là del risultato che la vede sconfitta 3-0 con i padroni di casa della Cucine Lube Civitanova, questa partita verrà ricordata per la resilienza e il cuore con cui i ragazzi di coach Piazza hanno disputato una gara difficile da fronteggiare sotto il profilo emotivo ed agonistico. Con cinque positivi nella rosa milanese, Piano e compagni si ritrovano ad affrontare la partita senza palleggiatori, senza opposti e con solo Mergarejo come banda.

Una settimana surreale quella vissuta dai lombardi che, dopo la delibera del CdA di Lega che ha consentito lo svolgimento regolare della sfida in programma per stasera, non si lasciano sopraffare dall’amarezza della situazione, dimostrando in campo il loro valore sportivo. Ed è proprio nonostante tutto che i meneghini riescono a sostenere sotto tanti aspetti il confronto con una Lube disorientata inizialmente, dove la coesione del gruppo e un Mergarejo sugli scudi si rivelano il punto di forza di questa Milano rimaneggiata senza altre possibilità (25-22 è il risultato della frazione). Coach Piazza infatti è costretto a fare a meno del palleggiatore, delegando tale ruolo nel primo e nel terzo set ai due centrali Loser e Vitelli e nella seconda frazione a Loser e a Pesaresi, giocando in questo modo con quattro centrali contemporaneamente sul taraflex.

Con il ritorno a Milano, riparte una nuova settimana per Powervolley: quella che definirà la griglia definitiva dei PlayOff scudetto. In attesa del pubblico delle grandi occasioni all’Allianz Cloud per conquistare il pass dei Quarti di Finale, Milano attende i suoi tifosi per sostenerla nell’ultima giornata di Regular Season che ha come avversario la Gioiella Prisma Taranto. Teatro del confronto sarà l’Allianz Cloud domenica 12 marzo alle ore 18:00.

DICHIARAZIONE

Fabio Lini (DS Allianz Powervolley Milano): «Al termine di questa settimana surreale posso solo dire di avere tantissimo rispetto per tutto il lavoro dello staff e per tutto quello che i ragazzi hanno prodotto oggi, sono veramente molto orgoglioso di tutti, dalla prima fino all’ultima persona che lavora in Powervolley. Abbiamo veramente dimostrato di tenerci e di avere passione per questo sport, nonostante tutte le cose che sono accadute».

TABELLINO

CUCINE LUBE CIVITANOVA – ALLIANZ POWERVOLLEY MILANO: 3-0 (25-22, 25-15, 25-12)

Cucine Lube Civitanova: Garcia 5, D’Amico, Balaso (L), Zaytsev 16, Chinenyeze 4, Nikolov 2, Gottardo, De Cecco 1, Anzani 5, Bottolo 13, Yant 8. N.e.: Sottile, Diamantini, Ambrose (L). All. Blengini.

Allianz Powervolley Milano: Mergarejo 16, Vitelli 5, Fusaro 4, Loser 5, Piano 3, Colombo (L), Pesaresi 1. N.e. Ishikawa. All. Piazza.

NOTE

Durata set: 26’, 20’, 19’. Durata totale: 1h e 05’.

Cucine Lube Civitanova: battute vincenti 6, battute sbagliate 11, muri 8, attacco 56%, 55% (30% perfette) in ricezione.

Allianz Powervolley Milano: battute vincenti 2, battute sbagliate 11, muri 4, attacco 36%, 40% (21% perfette) in ricezione.

Arbitri: Zagni – Caretti (Toni).

Impianto: Eurosuole Forum, Civitanova Marche

Ph. Credit Cucine Lube Civitanova