LEGA: CONGRESSO PROVINCIA MARTESANA ELEGGE MAURO GROLLI NUOVO SEGRETARIO

CECCHETTI (LEGA): “UN ALTRO BEL MOMENTO DI DEMOCRAZIA INTERNA”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 26 MARZO 2023 – Si è tenuto ieri nella sede della Lega in Via Bellerio a Milano il congresso provinciale della Lega Martesana con l’elezione del nuovo Segretario provinciale Mauro Grolli e del nuovo direttivo provinciale. “Congratulazioni e buon lavoro a Grolli, subito atteso da importanti sfide a livello amministrativo e dalla vicina campagna elettorale che porterà al voto importanti comuni locali. Grazie a Eugenio Zoffili, per quanto ha fatto in tutti questi mesi da Commissario provinciale, e grazie ai tanti militanti presenti che ieri hanno partecipato a questo momento di democrazia interna con una partecipazione superiore all’80% degli aventi diritto al voto, dimostrazione che c’è tanta voglia di Lega e tanta voglia di fare e di impegnarsi.

Siamo l’unico vero movimento di popolo in Italia, gli unici a poter coinvolgere così tante persone per un momento come questo. W La Lega! W Matteo Salvini!”, dichiara l’on. Fabrizio Cecchetti, Coordinatore regionale lombardo della Lega Salvini.

Da parte sua il neo Segretario provinciale Mauro Grolli spiega: “Sono orgoglioso di essere stato eletto in questo ruolo così delicato, voglio mettere al centro i nostri grandi militanti, premiando le capacità e la passione di ognuno di loro. Metterò tutto il mio impegno in questo incarico: stamattina mi sono svegliato con il messaggio di complimenti e di buon lavoro del nostro segretario Matteo Salvini che è anche intervenuto telefonicamente durante i lavori del congresso, non potevo iniziare nel modo migliore”. Il Commissario uscente e Vice Coordinatore regionale della Lega Lombarda on. Eugenio Zoffili si congeda ringraziando di cuore tutti i militanti per questi mesi insieme e augurando buon lavoro a Grolli e al nuovo direttivo provinciale. “Sono stati ottenuti importanti risultati e tanto è stato fatto con gli oltre 400 militanti iscritti nelle 31 sezioni della Martesana. Ora obiettivo elezioni amministrative dove sono sicuro che l’impegno di Mauro con tutta la squadra della Lega porterà il partito alla vittoria a partire da Cinisello Balsamo al rinnovo il 14 e 15 maggio con il nostro Sindaco e candidato leghista Giacomo Ghilardi che tornerà a governare l’ex roccaforte rossa in Lombardia”.

V.A.