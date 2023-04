Da non perdere tra Milano Art Week, Design Week e tante mostre dall’Italia alla Svizzera

(mi-lorenteggio.com) Milano, 15 aprile 2023 – Ecco, in sintesi, cosa non perdere in città e non solo, le proposte di ddl:

UN’INSTALLAZIONE LUMINOSA SITE-SPECIFIC

Claire Fontaine

Cancel patriarchy

Dall’11 aprile all’1 settembre 2023

BASE Milano

In occasione della Milano Art Week 2023, martedì 11 aprile alle ore 18 BASE Milano inaugura Cancel patriarchy, un’installazione luminosa site-specific dell’artista collettiva Claire Fontaine che sarà visibile fino all’1 settembre nella Ground Hall di ingresso del centro culturale di via Bergognone.

Affermando che il patriarcato uccide (l’amore) e che siamo tutte donne clitoridee, l’artista ci regala parole che ci interpellano, ci sollecitano, ci provocano. La presenza del testo illuminato nello spazio cambia la nostra lettura della realtà e interagisce con i corpi che la attraversano. Il titolo Cancel Patriarchy evoca l’idea che l’invisibilizzazione dei colpevoli dei gesti di oppressione patriarcale vada applicata al patriarcato come forza sistemica, poiché non è la sua riforma, ma la sua abolizione a costituire l’orizzonte dell’artista.

Sito web: base.milano.it

LA MEMORIA COME MATERIA VIVA

Tungsteno

Memorie e falsi ricordi dall’Archivio Video di Careof

Dal 12 aprile al 19 maggio 2023

Careof – Fabbrica del Vapore, Milano

Martedì 11 aprile alle ore 19.00 Careof inaugura la mostra Tungsteno. Memorie e falsi ricordi dall’Archivio Video di Careof, a cura di Marta Cereda. Il progetto rappresenta un’occasione per riscoprire il patrimonio di Careof attraverso un allestimento inedito e immersivo.

In programma fino al 19 maggio, la mostra si propone di approfondire il tema della criptomnesia, la creazione di un falso ricordo che viene però considerato creazione originale.

Da Franco Vaccari a Marinella Senatore, da Luigi Viola a Micol Roubini, da Adrian Paci a Moira Ricci: la rassegna presenta i lavori di ventisei artiste e artisti che dagli anni Settanta a oggi raccontano come la memoria, così come l’archivio stesso, non possa essere considerata granitica, bensì materia viva, fallibile, magmatica e come l’atto creativo funzioni secondo le stesse logiche.

Sito web: careof.org

TRA CITTA’ E PROVINCIA

Chì ghe pù Nissun!

Fino al 23 luglio 2023

Fondazione Elpis, Milano

Fino al 23 luglio 2023, Fondazione Elpis presenta la mostra Chì ghe pù Nissun! (Qui non c’è più Nessuno!) con opere di Bekhbaatar Enkhtur, Martina Melilli, Matteo Pizzolante, Agnese Spolverini, realizzata in collaborazione con Ramdom.

Accomunati dall’aver partecipato nel corso del 2022 al programma di residenze A Sud di Marte – promosso da Ramdom in collaborazione con Fondazione Elpis a Castrignano de’ Greci (Lecce) – gli artisti portano a Milano una rilettura di questa esperienza, ampliando la riflessione sul concetto di ‘Meridione’ e sulle sue implicazioni geografiche, storiche e socio-antropologiche, rimettendo in gioco il rapporto dicotomico tra città e provincia.

Sito web: fondazioneelpis.org

RETROSPETTIVA DI UN GRANDE AUTORE

Aldo Mondino

Regole per l’inganno

Fino al 17 giugno 2023

BUILDING, Milano

BUILDING presenta, fino al 17 giugno 2023, la mostra Aldo Mondino. Regole per l’inganno, a cura di Alberto Fiz e con la collaborazione dell’Archivio Aldo Mondino, dedicata a uno dei più significativi protagonisti della scena artistica internazionale del dopoguerra.

Attraverso una selezione di circa quaranta opere fra dipinti, disegni, sculture e installazioni realizzate tra il 1963 e il 2003, la retrospettiva ripercorre le tappe fondamentali dell’indagine di Aldo Mondino evidenziando l’originalità di una ricerca ironica e trasgressiva che ha messo costantemente in discussione i dogmi estetici che si sono succeduti sin dagli anni Sessanta.

Sito web: building-gallery.com

Pablo Picasso, Saltimbanque et jeune fille, 1905, acquerello e carboncino su carta / watercolor and charcoal on paper, 29,5 x 19,5 cm. © Succession Picasso, by SIAE 2023

IL DISEGNO COME GENESI

15 disegni dal 1905 al 1970

Dal 14 aprile al 27 maggio 2023

BUILDING TERZO PIANO, Milano

Dal 14 aprile al 27 maggio 2023, BUILDING TERZO PIANO inaugura con la mostra Picasso. Un tableau me vient de loin. 15 disegni dal 1905 al 1970, a cura di Paolo Rusconi, con la collaborazione di Antonello Negri e Veronica Bassini.

I dati quantitativi dei materiali grafici prodotti da Picasso ripropongono la sua straordinaria vitalità e le opere grafiche riunite nella piccola e preziosa raccolta qui presentata ci riconducono a questa prospettiva di immediatezza e di massima potenza espressiva. Un percorso che in questa sede ricopre, in 15 passaggi, quasi tutta la biografia del pittore spagnolo (1881-1973).

In mostra si dipana così un diario di immagini che ripercorrono la creatività e la biografia del pittore di Malaga, la sua potenza artistica, la sua quotidiana dedizione.

Sito web: building-gallery.com

GLI ANNI LONDINESI DI MILOVAN FARRONATO

Alea iacta est

Fino al 29 aprile 2023

Vistamare, Milano

Fino al 29 aprile 2023, Vistamare Milano presenta la mostra Alea iacta est, a cura di Milovan Farronato. Inserite in un originale dispositivo narrativo che si rifà alla lettura dei Tarocchi, le opere in mostra, tra nuove e recenti produzioni, conducono lə spettatorə all’interno di un articolato sistema di relazioni artistiche e personali intessute da Milovan Farronato nel corso del periodo di residenza a Londra, dal 2013 al 2020.

L3 artist3 in mostra: Enrico David, Patrizio Di Massimo, Anthea Hamilton, Celia Hempton, Camille Henrot, Maria Loboda, George Henry Longly, Goshka Macuga, Lucy McKenzie, Paulina Olowska, Christodoulos Panayiotou, Eddie Peake, Sagg Napoli, Prem Sahib e Osman Yousefzada.

Sito web: vistamare.com



MILANO DESIGN WEEK

INCLUSIONE, DIVERSITA’, EQUITA’, ACCESSIBILITA’

We Will Design: We have an I.D.E.A.

Dal 17 al 23 aprile 2023

BASE Milano

Dal 17 al 23 aprile BASE porta alla Design Week 2023 la terza edizione di We Will Design: We have an I.D.E.A. con designer provenienti da tutto il mondo, scuole, università, istituzioni internazionali, giovani studenti che riflettono sul concetto di design plurale e inclusivo.

Per tutta la settimana del design BASE presenta progetti inediti, esposizioni, workshop e appuntamenti che abbracciano le dimensioni racchiuse nell’acronimo I.D.E.A. – Inclusione, Diversità, Equità e Accessibilità.

Quattro dimensioni e centinaia di intersezioni e sfumature, che intrecciano la vita di quasi otto miliardi di persone sul pianeta. Persone di ogni genere, razza, età, abilità, cultura, a cui per definizione il design plurale parla e si rivolge.

La Design Week di BASE:

Nella Ground Hall all’ingresso di BASE: Cancel Patriarchy, una grande installazione immersiva dell’artista collettiva francese Claire Fontaine.

We Will Design 2023 è Temporary Home. Exhibit. Kids. Music.

Temporary Home: cinque donne designer e artiste da Francia, Inghilterra, Olanda, Grecia e Germania trasformano casaBASE in una residenza sui generis, allo stesso tempo casa, luogo di sperimentazione, spazio di presentazione e interazione con il pubblico.

Exhibit: una grande piattaforma di ricerca che riunisce progetti e installazioni italiani e internazionali su temi e sfide del nostro tempo a cura di università, collettivi multidisciplinari, designer e giovani talenti, insieme alle progettualità scaturite dalle residenze a BASE nel corso dell’anno.

We Will Design – Kids: una guida e una serie di laboratori a misura di bambino per dare anche ai più piccoli la possibilità di avvicinarsi al mondo del design.

We Will Design Music – Warm Up: una programmazione musicale che inizia sin dal 15 marzo con gli appuntamenti in anteprima in diretta dal Volvo Studio Milano e prosegue con due serate speciali in collaborazione con Le Cannibale.

Sito web: base.milano.it

INNOVATION FOR LIVING

Certosa District alla Design Week con Designtech

Dal 18 al 23 aprile 2023

La Cattedrale, Milano

Dal 18 al 23 aprile in occasione della Design Week 2023 arrivano nel Certosa District imprese, startup e professionisti impegnati nella progettazione di soluzioni per il futuro dell’abitare, selezionati da Designtech, il primo hub di innovazione tecnologica dedicato al design.

Situato nella zona nord-ovest di Milano, Certosa District è il quartiere al centro di un importante progetto di riqualificazione promosso da RealStep, società italiana specializzata nella rigenerazione urbana sostenibile di siti ex industriali, main partner delle iniziative targate Designtech in programma durante la settimana.

Punto nevralgico del Fuorisalone nel Certosa District saranno gli affascinanti spazi ex industriali de La Cattedrale, in via Barnaba Oriani 27, dove si svilupperà il concept dell’esposizione “Innovation for Living” progettata da Pininfarina Architecture.

Ad animare gli spazi sarà la presenza di numerosi innovatori attivi nei settori dell’arredamento, del biotech, dell’IoT, della AI, della Blockchain stampa 3D e della realtà aumentata.

Non mancheranno inoltre una serie di eventi collaterali come talk dedicati all’innovazione, tra Disruptive Beauty (18 aprile ore 18:15), rigenerazione urbana (19 aprile ore 17:45) e Digital Innovation (20 aprile ore 17:00); un workshop sul tema della mobilità del futuro (19 aprile ore 18:45); la performance Il Colore della visione, su script di Livia Castiglioni (21 aprile ore 19:30); live music ogni giorno dalle 18:00 con differenti dj e format, tra cui Il Giardino dei Visionari (23 aprile ore 18.00).



NON SOLO MILANO

TRA FOTOGRAFIA E ARCHITETTURA

WHAT MAD PURSUIT

Aglaia Konrad, Armin Linke, Bas Princen

Fino al 22 ottobre 2023

Teatro dell’architettura Mendrisio

Il Teatro dell’architettura Mendrisio dell’Università della Svizzera italiana presenta fino al 22 ottobre 2023 la mostra WHAT MAD PURSUIT. Aglaia Konrad, Armin Linke, Bas Princen promossa dall’Accademia di architettura dell’USI e curata da Francesco Zanot.

Attraverso una selezione di opere fotografiche di Aglaia Konrad (Salisburgo, 1960), Armin Linke (Milano, 1966) e Bas Princen (Zeeland,1975), il progetto esplora il rapporto tra architettura e fotografia, e quello tra quest’ultima e il contesto in cui viene mostrata, soffermandosi sulla complessità di un intreccio che pone le opere al centro di un costante processo di negoziazione tra soggetto e spazio espositivo.

Sito web: tam.usi.ch

100 FOTOGRAFIE INEDITE A COLORI

Werner Bischof

Unseen Colour

Fino al 2 luglio 2023

MASI Lugano, sede LAC

Il MASI Lugano presenta fino al 2 luglio 2023 una mostra di opere inedite di uno dei più grandi maestri del reportage e della fotografia del Novecento, Werner Bischof (Zurigo, 1916 – Truijllo, Perù, 1954). Attraverso circa 100 stampe digitali a colori da negativi originali dal 1939 agli anni ’50 restaurati per l’occasione, viene esplorata per la prima volta in modo completo l’opera a colori del fotografo svizzero.

Werner Bischof. Unseen Colour è un progetto di MASI Lugano e Werner Bischof Estate in collaborazione con Fotostiftung Schweiz, Winterthur.

Sito web: masilugano.ch

“Rita Ackermann. Hidden”, vedute dell’allestimento / installation views. © MASI Lugano, foto Alfio Tommasini

TRA ASTRAZIONE E FIGURAZIONE

Rita Ackermann

Hidden

Fino al 13 agosto 2023

MASI Lugano, sede LAC

Il MASI Lugano presenta Hidden, una delle più grandi retrospettive mai dedicate finora da un’istituzione museale all’opera di Rita Ackermann (Budapest, 1968, vive e lavora a New York). Il progetto espositivo ripercorre gli ultimi trent’anni della carriera di questa artista eccezionale attraverso una selezione di circa cinquanta tra dipinti e disegni creati a partire dagli anni ’90 a New York.

La mostra, realizzata in collaborazione con l’artista, mette in relazione una selezione di opere sviluppate subito dopo il suo arrivo nella “Grande Mela”, in cui le figure femminili sono chiare e ben visibili, con lavori più recenti della serie “Mama”, iniziata nel 2018, in cui le protagoniste sono invece celate sotto linee e strati di colore. L’esposizione include anche una selezione di dipinti creati per l’occasione e incentrati sul tema della guerra.

Sito web: masilugano.ch

STUDIO D’ARTISTA

At the Studio

Fino all’11 giugno 2023

Collezione Giancarlo e Danna Olgiati, Lugano

Fino all’11 giugno 2023, la Collezione Giancarlo e Danna Olgiati, proseguendo il lavoro di ricerca e presentazione della loro raccolta, allestisce una mostra dal titolo At the Studio a cura di Danna Olgiati con un saggio di Alberto Salvadori.

Partendo dal titolo dell’opera di Ilya Kabakov, che racconta in modo autobiografico lo sguardo dell’artista verso le grandi avanguardie del passato e nello specifico del suo amore per la pittura del ’600, la Collezione Giancarlo e Danna Olgiati come di consueto presenta nella primavera del 2023 una mostra dedicata principalmente ad opere, molte delle quali di recente acquisizione, in dialogo costante tra presente e passato dove il concetto di studio d’artista si esplicita attraverso varie forme e media.

Sito web: collezioneolgiati.ch

Hedi Mertens, Nove gruppi di quadrati articolati cromaticamente, accentuati in verticale e orizzontale, 1970, Olio su tela. Lascito Hedi Mertens

ATTRAZIONE GEOMETRICA

Hedi Mertens

La logica dell’intuizione

Fino al 15 ottobre 2023

MASI Lugano, sede Palazzo Reali

Il Museo d’arte della Svizzera italiana presenta nella sede di Palazzo Reali la mostra Hedi Mertens. La logica dell’intuizione. Il progetto espositivo restituisce al pubblico l’opera e la singolare storia di un’artista che partendo da una profonda conoscenza teorica ha trovato in Ticino le condizioni favorevoli per applicarla e sviluppare la propria arte.

Attraverso una selezione di oltre 30 dipinti che coprono l’intero arco di produzione di Hedi Mertens dai primi anni Sessanta fino alla fine degli anni Settanta, l’esposizione al MASI ripercorre le diverse fasi e lo sviluppo dell’opera di quest’artista ancora poco nota al grande pubblico.

Sito web: masilugano.ch

Ritratti Africani. Seydou Keïta, Malick Sidibé, Samuel Fosso, installation view Magazzino delle Idee, Trieste. Foto Massmedia.it

I PROTAGONISTI DELLA FOTOGRAFIA AFRICANA

Ritratti Africani.

Seydou Keïta, Malick Sidibé, Samuel Fosso

Fino all’11 giugno 2023

Magazzino delle Idee, Trieste

Fino all’11 giugno 2023 il Magazzino delle Idee di Trieste presenta la mostra Ritratti Africani. Seydou Keïta, Malick Sidibé, Samuel Fosso, a cura di Filippo Maggia. Ormai celebrati in tutto il mondo fra i protagonisti della fotografia dell’ultimo mezzo secolo, i tre artisti sono stati scoperti in occidente solo in anni recenti e le loro storie personali hanno contribuito a rendere ancora più affascinanti le loro opere.

L’esposizione, prodotta e organizzata da ERPAC – Ente Regionale per il Patrimonio Culturale del Friuli Venezia Giulia, presenta per la prima volta in Italia un’importante selezione di più di cento opere dei tre fotografi, messe a disposizione dalla C.A.A.C. The Contemporary African Art Collection di Ginevra, dalla Galleria Jean Marc Patras di Parigi, dalla Fondazione Modena Arti Visive e da numerosi prestatori privati.

Sito web: magazzinodelleidee.it

Nanda Vigo, Specchio Cosmos CB2, 1981, Vetro specchiante e vernice nera, Mirror glass and black paint, 100 x 90 cm, 39 x 35,4 in. Courtesy of Archivio Nanda Vigo, Milano – Glas Italia, Macherio

UN DIALOGO ARTISTICO SU SPAZIO, LUCE E MOVIMENTO

PASSEGGIATE INTERGALATTICHE

Anna Franceschini e Nanda Vigo

Fino al 15 settembre 2023

Vistamare, Pescara

Vistamare presenta dal 27 marzo al 15 settembre 2023 Passeggiate Intergalattiche, una mostra di Anna Franceschini e Nanda Vigo, in collaborazione con l’Archivio Nanda Vigo.

Da un’idea di Anna Franceschini – che con questo progetto dichiara un’affinità di spirito, di moto interiore e di meccanismo di pensiero con Nanda Vigo – l’esposizione rappresenta un dialogo tra due artiste che hanno dato voce, in momenti e contesti differenti, a una ricerca comune sui temi del movimento e dell’osservazione, del riflesso e della luce, attraverso opere eterogenee nei materiali quanto eclettiche nell’intuizione che le ha generate.

Sito web: vistamare.com

