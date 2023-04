Monza. Spaccio, furto e incendio, egiziano accompagnato al CPR di Potenza

(mi-lorenteggio.com) Monza, 15 aprile 2023 – Nella giornata di giovedì 13 aprile il Questore della Provincia di Monza e della Brianza, Marco Odorisio, ha disposto l’accompagnamento al CPR di Potenza di un cittadino egiziano nato nel 1978, resosi responsabile di numerosi e gravi reati soprattutto legati allo spaccio di sostanze stupefacenti, furto e incendio di un’abitazione.

Infatti nella mattinata di venerdì 14 aprile personale della Questura di Monza e della Brianza ha provveduto a accompagnare con volo aereo in partenza da Milano Linate all’aeroporto di Bari Palese e successivamente con autovettura fino al CPR di Potenza.

L’uomo, in Italia da numerosi anni, fin dal suo arrivo sul territorio nazionale si è da subito determinato, anche utilizzando false generalità, alla commissione di numerosi reati soprattutto inerenti allo spaccio di sostanze stupefacenti, ai furti, nonché incendio. Lo stesso è stato coinvolto, infatti nel mese di marzo, nel comune di Seregno di un incendio di un locale all’interno di una casa disabitata, che fortunatamente non ha causato la morte o il ferimento di altre persone o il danneggiamento di strutture attigue. L’uomo ha sempre vissuto di espedienti, alcolizzato ed assuntore di sostanze stupefacenti è stato condannato più volte per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti nella provincia di Monza e della Brianza; l’uomo è stato sorpreso a spacciare anche davanti ad un supermercato in una via centrale del comune di Seregno.

Nel 2019, veniva già espulso dal Questore di Monza e della Brianza, ma lo stesso non vi ha mai ottemperato. Infatti, nella giornata di ieri veniva accompagnato nuovamente dalla Polizia locale di Seregno presso l’Ufficio Immigrazione, in quanto trovato all’interno della stessa struttura incendiata dall’uomo.

In tale circostanza Questore di Monza e Brianza, a seguito dell’esatta identificazione mediante fotosegnalamento e della verifica della sua posizione sul territorio nazionale ne ha disposto il trattenimento presso il CPR di Potenza -Palazzo San Gervasio, ove è stato accompagnato e collocato da personale della Questura e dove, grazie al posto messo a disposizione dalla Direzione Centrale per l’Immigrazione del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, lo straniero sarà trattenuto per il tempo necessario all’esecuzione del provvedimento espulsivo per un definitivo allontanamento dal territorio nazionale.