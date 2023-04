Corsico (MI) – 25 APRILE – «Luigi Salma, un vero uomo di Stato per i suoi valori democratici»

La posa della pietra d’inciampo dedicata alla memoria del sindacalista corsichese deportato e morto nel campo di concentramento di Mauthausen ha aperto le celebrazioni istituzionali per la “Festa della Liberazione dell’Italia”

(mi-lorenteggio.com) Corsico, 24 aprile 2023 – «Nella nostra storia, molti membri delle istituzioni – i cosiddetti “uomini di Stato” – si sono spesi per la democrazia. Accanto a loro, ci sono stati anche uomini e donne comuni che non solo con il proprio sacrificio, ma anche con i loro valori e l’impegno hanno cambiato qualche pezzetto del mondo e lo hanno reso migliore. Luigi Salma è stato uno di questi uomini di Stato prima dello Stato stesso. Con la sua vita, ha anticipato i valori fondanti della democrazia: la libertà, la pace, la fratellanza, il rispetto delle differenze culturali e politiche. La pietra d’inciampo a lui dedicata vuole essere una memoria del suo sacrificio ed esempio, e soprattutto un impegno per il futuro delle nuove generazioni». È il commento del sindaco Stefano Martino Ventura durante la cerimonia di posa della pietra d’inciampo in ricordo di Luigi Salma che si è svolta venerdì 21 aprile e ha visto la partecipazione degli studenti delle scuole corsichesi.

L’appuntamento di venerdì scorso ha aperto il calendario delle iniziative che l’amministrazione

comunale ha dedicato alla “Festa della Liberazione dell’Italia”, che proseguirà sabato 22 aprile alle ore 17, nella sala “La pianta” di via Leopardi 7, con la presentazione del libro di Giovanni Grasso “Icaro, il volo su Roma” e la videoproiezione di un documentario a cura di Tito Giliberto.

Martedì 25 aprile, le celebrazioni ufficiali prenderanno il via alle ore 10.30 con la partenza del corteo cittadino da via Roma 18, accompagnato dal Corpo musicale Città di Corsico, per deporre le corone commemorative ai monumenti ai Caduti, agli Alpini e ai Marinai. Il corteo arriverà alle ore 11.30 al monumento alla Resistenza, in via delle Rimembranze, per la deposizione della corona e la cerimonia che vedrà l’intervento del sindaco Stefano Martino Ventura e del presidente della sezione Corsico dell’ANPI Maurizio Graffeo. A chiusura della giornata, dalle ore 16 alle 18, nella sala “La pianta” di via Leopardi 7, verranno esposti i lavori degli studenti delle scuole Buonarroti e Campioni Mascherpa sul tema della democrazia.

V.A.