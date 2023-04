(mi-lorenteggio.com) Milano, 24 aprile 2023. Domani il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, parteciperà alle celebrazioni per il 25 aprile in programma a Varese, in Comune, nel Salone Estense (via Luigi Sacco, 5) alle ore 9.30.

Redazione