Auxologico IRCCS apre a Como! Consulti medici gratuiti sabato 6 maggio

(mi-lorenteggio.com) Como, 4 maggio 2023 – L’eccellenza nella ricerca e nella cura pluridecennale di Auxologico, istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (Irccs) di rilevanza nazionale ed europea con collaborazioni internazionali, arriva a Como. Aprirà infatti lunedì 8 maggio 2023 la prima sede di Auxologico nel capoluogo “Capitale del Lario”. Si tratta di un centro polispecialistico all’avanguardia situato in via Pasquale Paoli 6, all’interno dell’Esselunga Ca’ Merlata. Si amplia così la rete di Auxologico sul territorio lombardo, raggiungendo per la prima volta il Comasco. L’apertura di Auxologico Como, questa la denominazione della nuova sede, sarà preceduta dall’Open Day del prossimo sabato 6 maggio.

«Con l’apertura di Auxologico Como», spiega l’Ing. Stefano Rusconi, Operations Manager Area Lombardia di Auxologico, «prosegue il programma di sviluppo della rete ambulatoriale di Auxologico in Lombardia: è la terza nuova struttura inaugurata negli ultimi otto mesi, portando a 21 il numero complessivo delle sedi del gruppo Auxologico. L’espansione territoriale risponde all’esigenza di essere sempre più vicini al domicilio dei nostri pazienti, e l’apertura all’interno di un centro commerciale vuole favorire la facilità di accesso (con orari di apertura estesi e l’ampio parcheggio gratuito) in un ambiente sereno, moderno ed accogliente. La presenza di Auxologico a Como si propone di stringere un forte legame con il territorio, collaborando con i medici di medicina generale ed i medici specialisti, con le associazioni ed istituzioni locali per accrescere nella cittadinanza l’importanza della prevenzione e dello sviluppo di corretti stili di vita. L’offerta specialistica sarà molto ampia con la presenza di visite ed esami strumentali di oltre 30 specialità mediche e chirurgiche – con aree dedicate anche alla radiologia, alla riabilitazione e alla chirurgia ambulatoriale – per garantire una completa e reale presa in carico multidisciplinare dei “bisogni di salute” dei pazienti. L’esperienza e la qualità di medici, ricercatori e professionisti provenienti dalle altre sedi ambulatoriali e ospedaliere di Auxologico vuole contribuire a soddisfare al meglio, in collaborazione con la comunità medica locale, la crescente domanda di salute del territorio».

L’esperienza e l’eccellenza ospedaliera di Auxologico, maturata in oltre 60 anni con un’offerta sanitaria ampia e di elevata qualità per la salute di tutta la famiglia, sarà presente anche a Como con il proprio tradizionale impegno di collaborare con la comunità medica locale nel soddisfare al meglio la domanda di salute dei cittadini.

Dalla prevenzione alla diagnostica, dalla riabilitazione alla chirurgia ambulatoriale, l’équipe di Auxologico Como garantisce una presa in carico completa e qualificata e il collegamento alle strutture specialistiche di Auxologico per eventuali esami e cure di secondo livello.

Sale a 21 il numero delle sedi di Auxologico tra ospedali, poliambulatori, centri di ricerca e punti prelievo, dislocati tra Lombardia, Piemonte, la città di Roma e la Romania.

SABATO 6 MAGGIO L’OPEN DAY

Sarà possibile visitare la struttura durante l’Open Day in programma sabato 6 maggio, giornata in cui il moderno centro specialistico Auxologico Como sarà presentato alla città. In quell’occasione gli specialisti di Auxologico saranno a disposizione per consulti gratuiti.

PROGRAMMA

Durante l’open day sarà possibile visitare la sede e usufruire di brevi consulti gratuiti per le seguenti specialistiche:

Cardiologia;

Chirurgia Generale;

Chirurgia Vascolare;

Diabetologia;

Endocrinologia;

Ginecologia;

Nefrologia;

Neurologia;

Otorinolaringoiatria;

Psicoterapia.

DOVE

Centro commerciale Esselunga Ca’ Merlata (Via Pasquale Paoli 6, Como).

QUANDO

Sabato 6 maggio 2023,

dalle ore 10.00 alle ore 17.00

Open Day di Auxologico Como (tutte le info online)