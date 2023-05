“THIS IS MY MILANO” PARTE DA PORTA ROMANA E COINVOLGERA’ DIVERSI QUARTIERI DELLA CITTA’

(mi-lorenteggio.com) Milano, 4 maggio 2023 – Dils, azienda leader nel real estate, ha presentato oggi al Teatro Franco Parenti il progetto “This is my Milano”. All’evento, moderato all’interno della suggestiva Sala Testori da Massimo Bernardini, giornalista e conduttore tv, sono intervenuti Giuseppe Amitrano, CEO e fondatore di Dils, Andrée Ruth Shammah, Direttrice e anima del Teatro, Carlo Berizzi, Presidente AIM (Associazione Interessi Metropolitani), Laura Borghetto, Direttore Generale Associazione L’abilità Onlus, Giacomo Poretti, Attore e sceneggiatore, Nadia Righi, Direttrice del Museo Diocesano di Milano, e Giorgio Terruzzi, Giornalista e scrittore.

“This is my Milano” è un progetto di valorizzazione dei quartieri attraverso attività di sostegno concreto e contenuti autentici volti a svelare luoghi e storie della città. L’iniziativa è parte integrante del più ampio programma di Give Back di Dils e nasce da un diverso modo di fare impresa, che guarda a tutti gli stakeholder in maniera responsabile e sostenibile.

Con questo progetto, Dils intende esprimere il proprio impegno per la collettività, profuso soprattutto attraverso iniziative concrete di responsabilità sociale che restituiscono valore – economico, sociale e ambientale – ai territori, ispirandosi innanzitutto alle necessità di chi quei luoghi li abita, li vive e li respira. L’Azienda, infatti, ha deciso di destinare ogni anno parte dei propri utili ad associazioni ed enti no profit radicati sul territorio che operano nel mondo dell’arte, della cultura, del sociale, dello sport e della formazione.

Oltre al sostegno economico, la valorizzazione delle molteplici identità della città passa anche dai “Racconti di Quartiere”, ad oggi 6 episodi multimediali per altrettanti quartieri milanesi virtualmente visitati insieme a un Ambassador e creati con il supporto di Jakala e di AIM (Associazione Interessi Metropolitani), entrambi partner di Dils in questo progetto.

Sono stati inoltre previsti 6 contenuti audio che compongono “Il Podcast”, realizzati con la voce narrante di Giorgio Terruzzi e in collaborazione con Chora Media.

L’illustrazione di “This is my Milano” è firmata dal celebre artista Carlo Stanga.

Il primo quartiere coinvolto è Porta Romana e ai Bagni Misteriosi si terrà il primo evento aperto alla città: domenica 7 maggio, infatti, prenderà vita una vera e propria festa, che Dils vuole regalare a tutte le famiglie e gli abitanti del quartiere e non solo, ricca di laboratori, workshop, animazione per tutte le età.

Sarà un momento di divertimento ma anche di incontro e condivisione grazie alla presenza di alcune associazioni di Porta Romana, quali Portami per mano Onlus, Aiutility Milano, Fondazione Costruiamo il futuro, Circolo Culturale Giovanile di Porta Romana, Fondazione La Comune e Mondo Aperto ODV.

E proprio il Teatro Franco Parenti-Bagni Misteriosi rappresenta un incantevole esempio di opera recuperata e restituita alla comunità, una riqualificazione che vede Dils orgogliosamente coinvolta nel supporto all’attività di ampliamento, attualmente in corso, grazie al quale sarà realizzata una nuova sala e sistemato l’ingresso su Largo Franco Parenti.

Sempre a Porta Romana è legato un altro protagonista del progetto, Giacomo Poretti, che, oltre ad essere Ambassador del quartiere e protagonista del video-teaser dell’intero progetto, cura la direzione artistica del Teatro Oscar deSidera. Anche quest’ultima è una realtà culturale supportata da Dils, che contribuirà ad allestire una sala sperimentale per i giovani all’interno degli spazi della Parrocchia degli Angeli Custodi.

Questo è solo il punto di partenza del progetto “This is my Milano” che coinvolgerà prossimamente altri quartieri della città, tra cui Isola, Maggiolina, Lambrate, Monti-Magenta e Scalo Porta Romana, e prevedrà una mappatura delle associazioni e degli enti no profit da coinvolgere nei prossimi Give Back.

Giuseppe Amitrano, Ceo e fondatore di Dils, ha dichiarato: “Siamo estremamente orgogliosi di aver presentato oggi “This is my Milano” in una cornice iconica come quella del Teatro Franco Parenti, uno dei punti di riferimento artistici e culturali della città. Questo progetto riflette il nostro profondo legame con Milano e i suoi quartieri, ognuno con le proprie peculiarità che la rendono una realtà policentrica, capace di far dialogare tradizione e innovazione. “This is my Milano” è soprattutto restituzione alla comunità, di cui ci sentiamo parte attiva, attraverso progetti di Give Back che nascono dalla profonda conoscenza e amore per la città dove operiamo, nonché dalla consapevolezza che il patrimonio artistico, culturale e il tessuto sociale necessita anche del sostegno di soggetti privati che desiderano prendersi cura del bene comune in un momento storico particolarmente sfidante per chi Milano la abita e la vive ogni giorno”.

Credits:

Hanno partecipato al progetto i nostri partner:

Jakala: digital e contenuti multimediali

Chora Media: podcast

Carlo Stanga: key visual

Image Building: consulenza di comunicazione

AIM Associazione Interessi Metropolitani: contenuti editoriali

Us Up: organizzazione eventi

MRK production: realizzazione video

Dils è il nuovo nome di Redilco & Sigest, azienda leader nel real estate, presente sul mercato da più di cinquant’anni e protagonista del processo di trasformazione e rinnovamento dell’intero settore attraverso le leve dell’innovazione e della digitalizzazione. “Imagine your future space” è, infatti, il messaggio che ha guidato la campagna di comunicazione che segna il nuovo corso del Gruppo e ha l’obiettivo di sensibilizzare sull’importanza di immaginare e riflettere sull’idea di città e di spazi del futuro. Con un team di oltre 200 professionisti e uffici a Milano, Roma e Amsterdam, Dils è il punto di riferimento per imprese nazionali e multinazionali, investitori, operatori finanziari e privati per la ricerca e lo sviluppo delle migliori opportunità di investimento. Offre ai propri clienti un servizio a 360 gradi nella consulenza, nell’intermediazione e nei servizi immobiliari integrati nei settori Uffici, Retail, Logistica, Hospitality, Living & Residenziale. Con l’acquisizione di Van Gool Elburg, società di servizi immobiliari con oltre 45 anni di esperienza in Olanda, Dils ha ufficialmente avviato il progetto di internazionalizzazione per esportare la vision e il modello distintivo di business sviluppati con successo in Italia in altri mercati europei.