Ecco gli open day di Gruppo CAP per conoscere il ciclo virtuoso dell’acqua e i progetti di apicoltura urbana

(mi-lorenteggio.com) Milano, 4 maggio 2023 – Dove finisce l’acqua del lavandino? Come evitare di sprecare una risorsa sempre più preziosa? Come si assicura che torni nell’ambiente pulita e sanificata? Quali controlli e quali analisi sono necessarie per assicurare acqua buona, sana e di qualità? Quali sono i processi e le attività che stanno dietro a uno dei gesti che maggiormente diamo per scontati, ovvero quello di aprire il rubinetto? E come è possibile oggi sfruttare un impianto di depurazione per produrre energia pulita e a km0?

Per scoprire tutto quel che avreste sempre voluto sapere sull’acqua, ci sono gli Open Day che Gruppo CAP, la green utility che gestisce il servizio idrico integrato della Città metropolitana di Milano, organizza presso i propri impianti. E a maggio ci sarà una “tre giorni” che culminerà con la giornata mondiale delle api (Wolrd Bee Day), in cui per la prima volta sarà possibile “esplorare” le arnie ospitate presso il depuratore di Bresso-Niguarda, uno degli impianti più moderni non solo d’Italia, ma d’Europa.

Si comincia dal Centro Ricerche Salazzura, situato all’interno del parco Idroscalo a Milano. Salazzurra ospita i laboratori dell’acqua potabile di CAP, che ogni anno analizzano migliaia di campioni per garantire l’assoluta sicurezza di quello che fuoriesce dal rubinetto, ma anche tanti progetti di ricerca scientifica e collaborazioni con startup innovative. Insomma, è il luogo dove si studia il futuro dell’acqua. L’appuntamento è per mercoledì 10 maggio, a partire dalle ore 9.30.

Sarà poi la volta dell’impianto di Bresso: l’appuntamento è per mercoledì 17 maggio, a partire dalle 9.00, quando il depuratore aprirà le porte a cittadini, studenti, associazioni e curiosi di ogni età per iniziare con loro un “viaggio” alla scoperta dei segreti dell’economia circolare e dell’acqua come propulsore di innovazione, in grado orientare consumi e dinamiche ambientali, facendo leva sulla cultura e sul valore della risorsa idrica.

Sabato 20 maggio, ancora una volta, si apriranno le porte del depuratore di Bresso-Niguarda, che oltre a impianti tecnologici all’avanguardia, ospita anche alcune arnie, realizzate insieme ad Apicolturaurbana.it. La giornata prevede tre momenti per accedere all’impianto, rispettivamente alle 10.30, alle 11.30 e alle 12.00, ma solo il primo gruppo potrà avvicinarsi alle arnie, per non disturbare eccessivamente il ciclo quotidiano della vita delle api.

L’evento è organizzato in collaborazione con Municipio 6 di Milano per coinvolgere tutti i cittadini che abitano nei pressi dell’impianto in iniziative ed eventi che hanno come filo conduttore inclusione, educazione, coesione sociale e attenzione all’ambiente. Sarà essenziale prenotarsi con anticipo, perché l’iniziativa è a numero chiuso e aperta a soli 40 partecipanti. Con il progetto di apicoltura urbana, CAP vuole dare un piccolo contributo alla preservazione delle api, nel quadro di una più ampia strategia di contrasto al cambiamento climatico e di promozione della resilienza del territorio servito.

Con una superficie di 142.473,22mq, l’impianto di Bresso-Niguarda rappresenta infatti uno dei depuratori più importanti e innovativi non solo della Lombardia, ma dell’intero Paese, sia per le tecnologie impiegate, sia per le attività di sperimentazione in corso. Presso l’impianto, Gruppo CAP ha avviato l’estrazione di biometano dai reflui fognari: si tratta di un progetto rivoluzionario che mira a trasformare i depuratori del gruppo in vere bio-raffinerie, in grado di generare combustibile green dalle acque di scarto.

Il Centro Ricerche Salazzurra di Gruppo CAP è il luogo dove industria e ricerca si incontrano. Economia circolare, risorse idriche e ambiente, chimica e biochimica, microbiologia, ingegneria ambientale e idraulica, sociologia e policy del settore idrico: sono solo alcune delle aree di studio attive nel centro, dove studiosi di tutti i paesi possono confrontarsi, discutere, divulgare i propri progetti e incontrare i cittadini. Salazzurra ospita i laboratori dell’acqua potabile, che ogni anno analizzano migliaia di campioni per garantire l’assoluta sicurezza di quello che fuoriesce dal rubinetto. I risultati sono riportati nell’etichetta dell’acqua, che viene inviata a tutti gli utenti in bolletta. Salazzurra è infatti un polo di ricerca assolutamente all’avanguardia sulle nuove tecnologie legate all’acqua e all’ambiente, e uno spazio di open innovation, dove far crescere le migliori startup impegnate nello sviluppo dell’economia circolare e un’incubation factory in cui sperimentare inedite forme di collaborazione tra pubblico e privato.

Ecco il riepilogo di tutti gli appuntamenti:

Open Day Centro ricerche Salazzurra

10 maggio 2023

Circonvallazione Est Idroscalo 29 – Ingresso 3 Punta dell’Est – Segrate Milano

Orario incontri: 9.30 – 12.30 e 14.00 – 16.00

INGRESSO GRATUITO

Per informazioni e prenotazioni:

Soc. Coop. ACHAB

Tel: 353 4316375

cap.scuola@educazione.org

Open Day Depuratore Bresso-Niguarda

17 maggio 2023

Via Guido da Velate 12 – Milano

Tram 4, direzione Niguarda (parco nord) – fermata Cascina California

Orario incontri: 9.00 – 12.30 e 14.00 – 16.00

INGRESSO GRATUITO

Per informazioni e prenotazioni:

Soc. Coop. ACHAB

Tel: 353 4316375

cap.scuola@educazione.org

Open Day Depuratore Bresso-Niguarda – Giornata Mondiale delle Api

20 maggio 2023

Via Guido da Velate 12 – Milano

Tram 4, direzione Niguarda (Parco Nord) – fermata Cascina California

Orario incontri:

1° turno (con visita alle arnie) ore 10.30

2° turno ore 11.30

3° turno ore 12.00

INGRESSO GRATUITO

Per informazioni e prenotazioni:

Gruppo CAP

ufficiocsr@gruppocap.it