Bollate. Corso di comunicazione digitale per i giovani

(Mi-lorenteggio.com) Bollate, 16 maggio 2023 – Al via le iscrizioni per il Corso base di comunicazione digitale inserito nel progetto Lombardia dei giovani “Giovani Ambizioni” promosso da Regione Lombardia e ANCI. Il corso è realizzato da Laboratorium – Comunicare da Dio e organizzato in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Bollate.

L’iniziativa pensata per migliorare le conoscenze digitali di chi si avvicina al mondo del lavoro, è riservato ai giovani dai 18 ai 30 anni.

Si terrà nelle seguenti date: 26 maggio, 2 e 9 giugno dalle ore 15 alle 19; il 13 giugno ci sarà l’All Day che durerà tutto il giorno.

La sede del corso è l’oratorio san Filippo Neri in piazza san Martino a Bollate.

“Si tratta di un’occasione in più – dice Ida De Flaviis, Assessore alle politiche educative – per i giovani che desiderano approfondire le loro conoscenze digitali. I nostri ragazzi, infatti, vivono con i telefonini in mano ma conoscono poco delle opportunità, anche professionali, che la digitalizzazione offre. Obiettivo del corso è renderli più consapevoli e professionalemtne più preparati”.

Per prenotazioni scrivere a: catechesi.sanmartino@gmail.com

Redazione