(Mi-lorenteggio.com) Turbigo, 21 maggio 2023 Due persone, un giovane di 24 anni e una donna di 33, sono decedute in un incidente stradale accaduto stamani intorno alle 7, 25 in via Milano, all’altezza del civico 18.

Una terza persona è rimasta ferita.

Sul posto è atterrato anche l’elisoccorso giunto da Como e sono giunte un’ambulanza e un’automedica.

Stando, ad una prima ricostruzione, sembra sia dovuto ad uno scontro frontale tra due auto.