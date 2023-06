CORPO MUSICALE CITTADINO PARROCCHIALE DI RHO CONCERTO PLAYLIST SABATO 24 GIUGNO A RHO

(mi-lorenteggio.com) Rho, 3 giugno 2023 – PLAYLIST !

E’ il titolo del concerto del Corpo Musicale Cittadino Parrocchiale di Rho, diretto dal Maestro Simone Clementi, in collaborazione con l’Accademia Danza&Danza di Pregnana Milanese, con la direzione artistica di Rossana Palmitessa (diplomata presso la Scuola di Ballo del Teatro alla Scala di Milano) in programma sabato 24 giugno alle ore 21 in Piazza Jannacci a Rho.

Il programma del tradizionale concerto estivo presenterà al pubblico una speciale Playlist dove si affiancheranno musiche di diverso genere: dalla musica da film a quella originale per Banda, dall’opera a quella di tradizione spagnola, passando poi dal musical fino ad arrivare al vecchio western…insomma ce n’è per tutti i gusti!

Ogni spettatore potrà lasciarsi affascinare da una serata ricca di musica ma non solo! Il tutto verrà infatti impreziosito dai passi di danza che al ritmo di musica scandiranno ogni singola nota.

Insomma un vero e proprio spettacolo a 360° che nella Piazza Jannacci, antistante al nuovo Teatro Civico Roberto da Silva, rifletterà sulle ampie vetrate che lo costituiscono strumenti e volteggi come a voler idealmente proiettare sul palco della “scatola magica” di Rho quella tradizione musicale propria dell’Associazione più longeva della città.

Redazione