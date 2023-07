IL PIANO ESODO ESTIVO 2023

(Mi-lorenteggio.com) Milano, 28 luglio 2023 – Come ogni estate, ha preso il via il Piano dei Servizi per le partenze che prevede, come sempre in queste circostanze, una serie di misure informative ed operative per garantire la sicurezza degli spostamenti nel periodo estivo, di milioni di utenti che decidono di viaggiare lungo la rete stradale italiana per raggiungere le mete di vacanza.

Sul fronte operativo è stato integrato il piano di vigilanza, soprattutto in autostrada e sulla viabilità ordinaria principale, che prevede la presenza di un maggior numero di equipaggi negli orari più critici, con il compito di assicurare un più tempestivo intervento in caso di necessità, in particolare nel nodo milanese, in queste occasioni, particolarmente congestionato poiché recettore anche del traffico turistico straniero per le direttrici nord-sud.

Pattuglie anche presso le aree di servizio, notoriamente molto frequentate in questi periodi, affinché possano fungere da deterrente per gli episodi di microcriminalità e per eventuali esigenze dell’utenza in transito.

Tutte le informazioni, quali le direttrici a rilevanza nazionale maggiormente interessate dal traffico turistico, gli itinerari alternativi alla viabilità autostradale, l’elenco dei cantieri inamovibili su autostrade e strade extraurbane principali, sono pubblicate sul sito www.poliziadistato.it

Viabilità Italia ha prospettato condizioni di traffico intenso, con conseguente limitazione alla circolazione dei veicoli superiori 7,5 t.

Per i veicoli leggeri, l’ultimo week-end di luglio, dal 28 al 30, si prevedono i picchi più alti di traffico, con bollino rosso costante, dal venerdì alla domenica, dalla mattina alla sera.

Per il mese di agosto, l’esodo avrà il via venerdì 4 agosto, con traffico intenso dal mattino alla sera mentre la mattina di sabato 5 è da bollino nero; difficoltà anche col finire del weekend.

Per quanto riguarda il controesodo, l’analisi dei dati di traffico fa presumere una distribuzione dei rientri in tutti i fine settimana del mese di agosto, con bollino rosso i weekend dal 19 al 21 agosto e dal 26 al 28 e nel primo fine settimana del mese di settembre.

Una buona pianificazione delle partenze consente di:

Diminuire le criticità sulle strade; Ridurre il numero di incidenti; Ridurre l’inquinamento; Ottimizzare il tuo viaggio ( comfort, tempi di percorrenza, sicurezza ).

Per una partenza intelligente:

Controlla l’efficienza della tua auto;

Informati sulle allerte meteo;

Informati sulla situazione del traffico;

Organizza il tuo percorso.

Prima di iniziare il viaggio…

Controlla l’efficienza del veicolo, la pressione e lo stato d’usura degli pneumatici, la completezza delle dotazioni di sicurezza e sistema in modo equilibrato i pesi (bagagli).

Allaccia e fai allacciare agli altri passeggeri le cinture di sicurezza, anche quelle posteriori;

Fai viaggiare i bambini sui seggiolini e controlla che siano correttamente fissati;

Ricordati di moderare la velocità e tenere la distanza di sicurezza;

Per chi viaggia in moto: ricorda di indossare casco omologato e allacciato e l’ abbigliamento tecnico con protezione.

Durante il viaggio…

Evita distrazioni alla guida, soprattutto quella causata dall’utilizzo dei cellulari / smartphone;

Soprattutto nei lunghi viaggi, fai soste frequenti di almeno 15 minuti ogni due ore ininterrotte di guida;

Evita pasti abbondanti e non bere alcolici;

Tieni sempre in auto acqua a sufficienza per tutti i passeggeri;



Dopo il sorpasso, riportati sulla corsia di marcia (corsia di destra) appena possibile senza creare pericolo o intralcio;

Modera la velocità e tieni la distanza di sicurezza;

Per questa estate il Compartimento Polizia Stradale per la Lombardia, in collaborazione con la Società Milano Serravalle Milano Tangenziali, ha avviato una campagna informativa sulla sicurezza dei trasportati, denominata “NON TI ABBANDONO”, diffondendo un pieghevole che verrà distribuito presso le Aree di Servizio, ai punti cortesia e dalle pattuglie, sul corretto utilizzo del sistema antiabbandono obbligatorio per i minori di quattro anni a bordo di veicoli.

Per i vacanzieri che ricorrono ai camper a noleggio, la Polizia di Stato raccomanda di rivolgersi esclusivamente ai professionisti, iscritti al registro delle imprese della Camera di Commercio e con una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al Comune, verificando, nel documento di circolazione, che il veicolo sia revisionato, assicurato e idoneo al noleggio.

Le notizie sempre aggiornate sul traffico sono disponibili tramite i canali del C.C.I.S.S. (numero gratuito 1518, siti web www.cciss.it e mobile.cciss.it, applicazione iCCISS per iPHONE, canale Twitter del CCISS), le trasmissioni di Isoradio, i notiziari di Onda Verde sulle tre reti Radio-Rai e sul Televideo R.A.I..

Per informarsi sullo stato del traffico sulla rete stradale di competenza Anas è possibile, inoltre, utilizzare l’applicazione “VAI” (Viabilità Anas Integrata) visitabile sul sito www.stradeanas.it e disponibile anche per Smartphone. Gli utenti hanno a disposizione anche il numero unico 800.841.148.

Altre informazioni sulla rete autostradale in concessione con numeri e contatti utili sono disponibili sui siti istituzionali delle Società Concessionarie autostradali.

Redazione