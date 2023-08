43° anniversario della strage di Bologna: domani il ministro Piantedosi alle commemorazioni solenni

(mi-lorenteggio.com) Roma, 1 agosto 2023 – Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi domani parteciperà, in rappresentanza del Governo, alle cerimonie commemorative per il 43esimo anniversario della strage alla stazione di Bologna, clicca qui per leggere il programma.

Il titolare del Viminale sarà a Palazzo d’Accursio, sede del comune, dove insieme alle autorità presenti incontrerà i familiari delle vittime.

In seguito il ministro prenderà parte al corteo che terminerà in Piazza delle Medaglie d’Oro, con il consueto palco in stazione in attesa, alle 10.25, del triplice fischio della locomotiva in ricordo dell’esplosione in cui quel 2 agosto del 1980 persero la vita 85 persone e oltre 200 rimasero ferite.

