(mi-lorenteggio.com) TARTANO (SO), 7 agosto 2023 – Ritrovato illeso l’escursionista che ieri sera aveva perso l’orientamento sopra Tartano. Stava rientrando da un’escursione con un gruppo di amici, che a un certo punto non lo hanno più visto. Allora hanno chiesto aiuto e sono partite le ricerche. La centrale ha attivato le squadre del Cnsas – Corpo nazionale Soccorso alpino, Stazione di Morbegno della VII Delegazione Valtellina – Valchiavenna, il Sagf – Soccorso alpino Guardia di finanza, i Vigili del fuoco e la Protezione civile. Dodici i tecnici Cnsas impegnati. I soccorritori hanno battuto i sentieri della zona e infatti poche ore dopo l’uomo è stato ritrovato. Lo hanno accompagnato all’ambulanza, poi è stato portato in ospedale per accertamenti. L’intervento è cominciato intorno alle 21:00 ed è finito all’una di stanotte. Nella giornata di ieri, la Stazione di Morbegno ha ricevuto altre tre attivazioni. In due interventi ha risolto l’elisoccorso di Areu – Agenzia regionale emergenza urgenza, da Sondrio e da Bergamo. Il terzo intervento riguardava una donna che si era infortunata mentre era in una baita sopra Bema. Le squadre sono partite, nel frattempo è arrivato l’elisoccorso che ha concluso l’intervento e portato la donna in ospedale.