Traffico bloccato tra San Giuliano e Bivio A1/Raccordo Tangenziale est per incidente, elisoccorso in azione

(mi-lorenteggio.com) Milano, 12 agosto 2023 – Intorno alle ore 22.20, nel tratto tra San Giuliano Milanese e San Donato Milanese, in direzione Milano, è avvenuto un incidente in nel quale sono rimaste coinvolte 4 persone. Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco, un’ambulanza della Croce Oro e una della Croce Rossa di Opera, mentre da Caiolo, è giunto anche l’elisoccorso. Per permettere le operazioni di soccorso e mettere in sicurezza il tratto interessato dall’incidente è giunta anche la Polstrada, che ha fatto tutti i rilievi del sinistro.

Redazione