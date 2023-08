Incidenti in montagna. Soccorsi in azione a Bormio, in Alta Valle Camonica e nella bergamasca

(mi-lorenteggio.com) BORMIO (SO), 14 agosto 2023 – – Intervento nel tardo pomeriggio di oggi in Alta Valtellina. I tecnici della Stazione di Bormio sono stati attivati alle ore 18:30 per un ragazzo caduto con la bicicletta mentre stava scendendo lungo la strada che dalla Rocca porta a Bormio 2000. In una curva ha perso il controllo della mtb ed è rotolato per alcuni metri nel bosco sottostante. È stato avvistato, incosciente, da una persona che ha dato l’allarme. In pochi minuti tre tecnici del Soccorso alpino, Stazione di Bormio, che si trovavano per caso in zona per un evento l’hanno raggiunto. Sono intervenuti anche i militari del Sagf – Soccorso alpino Guardia di finanza di Bormio e l’elisoccorso di Sondrio di Areu – Agenzia regionale emergenza urgenza. L’uomo è stato stabilizzato, imbarcato sull’elicottero e portato in ospedale.

ALTA VALLE CAMONICA (BS) – Intervento di soccorso nei pressi del lago Aviolo, nel territorio del comune di Edolo, per la Stazione di Temù del Soccorso alpino, V Delegazione Bresciana. I tecnici sono stati allertati dalla centrale per una escursionista che ha riportato la sospetta frattura di una caviglia. La chiamata è arrivata intorno alle 15:00. I soccorritori hanno raggiunto l’infortunata, insieme con i militari del Sagf – Soccorso alpino Guardia di finanza. Dopo la valutazione sanitaria, la donna, 57 anni, è stata portata in ospedale con l’elisoccorso di Areu – Agenzia regionale emergenza urgenza. Le squadre sono rientrate poco prima delle 17:30.

CAMPODOLCINO (SO) – Intervento nella tarda mattinata di oggi per un cercatore di funghi, infortunato nei pressi della diga di Isola, a quota 1280 metri. I tecnici della Stazione di Madesimo sono stati allertati poco prima di mezzogiorno dalla centrale di Soreu delle Alpi, con il Sagf – Soccorso alpino Guardia di finanza e i Vigili del fuoco. L’uomo, 73 anni, era scivolato in un canale impervio per una ventina di metri. Aveva riportato diversi traumi e sospette fratture. La segnalazione è stata fatta da una persona che era con lui e che ha chiamato subito. I soccorritori lo hanno raggiunto (era in una zona molto ripida e con alberi alti), immobilizzato sul materassino a depressione e medicato, in attesa dell’elisoccorso di Milano di Areu – Agenzia regionale emergenza urgenza. Una volta sul posto, l’elicottero ha calato con il verricello il tecnico Cnsas di elisoccorso e l’équipe sanitaria. Sette i tecnici del Soccorso alpino impegnati nelle operazioni con il Sagf e i Vigili del fuoco. L’intervento è finito poco prima delle 14:00.

LIZZOLA (BG) – Nella tarda serata di ieri, domenica 13 agosto 2023, i tecnici della VI Delegazione Orobica, Stazione di Valbondione, sono stati attivati intorno alle 23:00 in seguito alla segnalazione di movimenti anomali di luci sul versante opposto a Lizzola. Inizialmente, tramite il 112 erano stati allertati i Vigili del fuoco, giunti a Valbondione con una squadra che non era attrezzata e preparata per effettuare questo tipo di intervento in ambiente montano; allora hanno richiesto l’intervento dei tecnici del Cnsas. Nell’area dove è stata segnalata la presenza di questa luce ci sono due rifugi alpini, il Brunone e il Coca. Alcuni di questi segnali, intermittenti, sembravano, a detta del chiamante, indicare una richiesta di aiuto. I nostri tecnici hanno contattato i rifugi, per verificare eventuali problemi o per raccogliere ulteriori informazioni, ma non c’erano riscontri che indicassero mancati rientri o arrivi. Una squadra del Cnsas è stata mandata comunque in perlustrazione. I nostri tecnici sono partiti a piedi, hanno percorso i sentieri più probabili fino al rifugio Coca ma non hanno trovato nessuno, nemmeno tracce che indicassero qualcosa di sospetto. Nelle ore successive non ci sono state segnalazioni di persone disperse e quindi l’intervento, che ha richiesto un impegno di diverse ore da parte dei nostri volontari, è stato concluso stamattina alle 7:30 come falso allarme.

BRESCIA – La Stazione di Valle Trompia è intervenuta sulla pista di downhill Cagnolera, a circa 600 metri di quota, nei pressi della cascina Margherita, sul Monte Maddalena, a Brescia. Un ciclista è caduto e ha riportato un trauma alla schiena. È stato raggiunto subito da un sanitario del Cnsas – Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico, per una prima valutazione. Dopo pochi minuti è arrivato l’elisoccorso di Bergamo di Areu – Agenzia regionale emergenza urgenza e la squadra territoriale, con un altro sanitario. L’uomo è stato immobilizzato e imbarcato a bordo per mezzo del verricello, per il trasferimento in ospedale. La squadra, composta da sei tecnici, ha collaborato alle operazioni.

PONTE DI LEGNO (BS) – Ieri sera in Alta Valle Camonica i tecnici della Stazione di Ponte di Legno e gli operatori di turno presso il centro di Edolo sono stati attivati per un uomo di 80 anni che risultava disperso. Era con i familiari nella zona della Val Sozzine, che lo hanno perso di vista e allora hanno chiesto aiuto. Sul posto anche i Vigili del fuoco. L’uomo è stato ritrovato poco dopo in buone condizioni.