Alla scoperta delle assicurazioni online: cosa sono, come funzionano e come sceglierle?

Milano, 24 agosto 2023 – L’evoluzione digitale ha coinvolto ogni possibile settore, dall’acquisto dei prodotti fino ad arrivare ad una serie di servizi essenziali per noi. Non ha fatto eccezione il comparto delle assicurazioni, dato che oramai può contare su diverse opzioni sottoscrivibili anche online. Nell’articolo di oggi, dunque, faremo chiarezza su queste polizze assicurative, scoprendo insieme cosa sono, come funzionano e come sceglierle.

Cosa sono e come funzionano le assicurazioni online?

In una società che non può più fare a meno del digitale, le assicurazioni online si candidano come uno dei servizi più utili in assoluto. In realtà le differenze con le assicurazioni classiche non sono molte, se si fa eccezione per la loro natura digital. Si tratta infatti di polizze che possono essere sottoscritte e gestite interamente via Internet, senza dover passare attraverso un intermediario fisico.

L’intero processo, dalla scelta della polizza alla sua attivazione, avviene online tramite appositi portali o app per smartphone. Per fare un esempio concreto, tramite il sito web di Genertel è possibile sottoscrivere svariate assicurazioni online, come ad esempio la polizza auto, l’assicurazione moto e l’assicurazione casa. Ogni prodotto di questo tipo include come sempre una serie di garanzie, proprio come avviene con le polizze “fisiche”. Il vantaggio di queste opzioni? Chi le sottoscrive può risparmiare tempo e denaro, dato che di solito hanno un costo più conveniente.

Per quanto riguarda il funzionamento, la sottoscrizione di una polizza online è molto semplice. Basta inserire i propri dati sul portale della compagnia assicurativa, scegliere la polizza desiderata, personalizzarla in base alle proprie esigenze e procedere con l’acquisto. Una volta sottoscritta la polizza online, quest’ultima avrà la stessa validità legale di un documento cartaceo.

Come scegliere l’assicurazione online: consigli utili

In primis, è importante fare un’analisi accurata delle proprie esigenze. In sintesi, bisogna capire quali rischi si desidera coprire e quali sono i limiti di spesa che si è disposti a sostenere. Naturalmente è altrettanto importante sincerarsi dell’affidabilità della compagnia assicurativa scelta, basandosi sia sul brand, sia sulle recensioni presenti online.

Infine, prima di procedere con la stipula del contratto, è importante leggere attentamente le condizioni della polizza, soprattutto per quel che riguarda le clausole e le eventuali franchigie. Se si torna alla questione del risparmio, su Internet si possono trovare diversi siti comparatori che mettono a confronto le varie soluzioni offerte dalle compagnie più note, facilitando così il processo di scelta degli utenti.

Le assicurazioni online sono sicure e affidabili?

Una delle preoccupazioni più comuni, quando si parla di assicurazioni online, riguarda il fattore sicurezza: un dubbio che in realtà può essere esteso a qualsiasi servizio digitale. Come anticipato poco sopra, però, le polizze sottoscrivibili online sono sicure tanto quanto quelle tradizionali. Ciò che conta, però, è scegliere sempre una compagnia affidabile.

Le aziende che operano online devono sottostare alle medesime leggi e normative delle compagnie di assicurazioni tradizionali. Inoltre, i siti di questa categoria sfruttano una serie di protocolli di sicurezza avanzati per proteggere le informazioni personali e i dati finanziari dei clienti, criptandoli.

L. M.