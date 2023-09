Radalunga. Punta da un insetto, arriva l’elisoccorso

(mi-lorenteggio.com) RADALUNGA (BG), 4 settembre 2023 – Nella giornata di oggi, 4 settembre 2023, alle ore 10:15 la Stazione di Media Valle Seriana del Soccorso alpino è stata allertata per un intervento nel comune di Pradalunga, sul sentiero n. 539 che conduce dai Prati Alti al Roccolone, alle pendici del Monte Misma, per una donna che era stata punta da un insetto. Sono intervenuti tre tecnici del Soccorso alpino con il mezzo fuoristrada e l’elisoccorso di Bergamo di Areu – Agenzia regionale emergenza urgenza. La donna è stata trattata sul posto, imbarellata e trasportata fino all’elicottero; poi è stata condotta in ospedale per la prosecuzione delle cure.

Intervento oggi, lunedì 4 settembre 2023, per i tecnici della VI Delegazione Orobica del Soccorso alpino. Sono stati allertati dalla centrale intorno alle 13:00, nel territorio del comune di Valtorta, per un uomo che era caduto mentre stava potando un albero. Era legato ma è rimasto incastrato e quindi non era in grado di scendere da solo. È intervenuto l’elisoccorso di Sondrio di Areu – Agenzia regionale emergenza urgenza, che ha raggiunto l’uomo. Una volta liberato e valutato, è stato portato all’ambulanza e poi in ospedale, per gli accertamenti del caso. L’intervento è finito intorno alle 14:30.

