Cesano Boscone e Cusago piangono il diacono Renato Gelli

(mi-lorenteggio.com) Cesano Boscone, 15 novembre 2023 – Il Diacono della chiesa di San Giovanni Battista, che per tanti anni ha supportato anche la comunità parrocchiale cusaghese, molto conosciuto dai cesanesi per la sua disponibilità ad aiutare il prossimo, è deceduto nella notte.

Renato nel 2021 ha ricevuto dall’amministrazione comunale la civica benemerenza per il suo instancabile impegno nel mondo del sociale.

Alla famiglia, il commosso cordoglio di tutta la comunità di Cesano Boscone.

Redazione